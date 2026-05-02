Il sipario sul girone I di Serie D rischia di calare nel modo più caotico possibile. A poche ore dall’ultimo turno di campionato, infatti, sul torneo incombe l’ombra pesante di un’inchiesta su 13 presunte partite truccate, uno scenario che potrebbe avere ripercussioni clamorose anche sulla regolarità della classifica e sulla disputa di playoff e playout. Un finale incandescente, dunque, non solo per ciò che accadrà in campo negli ultimi 90 minuti, ma anche per le decisioni che potrebbero arrivare dalla giustizia sportiva.

In questo clima di forte incertezza, le squadre calabresi si preparano a giocarsi il tutto per tutto nella 34esima e ultima giornata. Riflettori puntati soprattutto sulla Reggina, ancora aggrappata al sogno del primo posto, sebbene le possibilità siano ormai ridotte al lumicino. Gli amaranto dovranno fare il proprio dovere al “Granillo”, battendo il Sambiase ormai fuori dai giochi playoff, ma soprattutto sperare in un improbabile passo falso delle dirette concorrenti Savoia e Nissa, entrambe impegnate tra le mura amiche contro Sancataldese e Paternò, penultima e ultima in classifica, con la prima già retrocessa e la seconda aggrappata a residue speranze.

Ultima corsa per il girone I di Serie D: la Reggina spera nel miracolo, la Vibonese si gioca il tutto per tutto contro l'Acireale, appaiata in classifica ai rossoblù che devono vincere per avvantaggiarsi ai playout.

Ultima chiamata anche per la Vibonese, che al “Razza” si gioca una fetta importante del proprio futuro contro l’Acireale, diretta concorrente nella corsa salvezza. Una sfida dal peso specifico elevatissimo: ai rossoblù di Fanello serve una vittoria per garantirsi un vantaggio strategico in vista dei playout, potendo contare su fattore campo e due risultati su tre.

Clima decisamente più sereno, invece, in casa Vigor Lamezia. I biancoverdi hanno già conquistato la salvezza e affrontano l’Igea Virtus senza particolari pressioni di classifica, ma con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Nel mirino c’è il traguardo simbolico dei 40 punti, che darebbe ulteriore valore a un campionato comunque positivo.

Il programma del 34esimo turno

Castrum Favara-Enna

Gelbison-Gela

Messina-Milazzo

Nissa-Paternò

Ragusa-Athletic Club Palermo

Reggina-Sambiase

Savoia-Sancataldese

Vibonese-Acireale

Vigor Lamezia-Igea Virtus

La classifica

Savoia 66

Nissa 64

Reggina 63

Athletic Club Palermo 57

Gelbison 57

Sambiase 53

Igea Virtus (-5) 53

Milazzo 44

Gela (-4) 40

Vigor Lamezia 39

Castrum Favara 37

Enna 35

Ragusa 34

Acireale (-1) 32

Vibonese 32

Messina (-14) 29

Sancataldese 29

Paternò 19