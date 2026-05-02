VIDEO | L'ombra delle partite truccate si allunga sull'ultimo turno. La Reggina ci crede ancora, la Vibonese si gioca il playout in casa con l'Acireale, la Vigor Lamezia cerca quota 40 punti. Ma il verdetto finale potrebbe arrivare dai tribunali
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Il sipario sul girone I di Serie D rischia di calare nel modo più caotico possibile. A poche ore dall’ultimo turno di campionato, infatti, sul torneo incombe l’ombra pesante di un’inchiesta su 13 presunte partite truccate, uno scenario che potrebbe avere ripercussioni clamorose anche sulla regolarità della classifica e sulla disputa di playoff e playout. Un finale incandescente, dunque, non solo per ciò che accadrà in campo negli ultimi 90 minuti, ma anche per le decisioni che potrebbero arrivare dalla giustizia sportiva.
In questo clima di forte incertezza, le squadre calabresi si preparano a giocarsi il tutto per tutto nella 34esima e ultima giornata. Riflettori puntati soprattutto sulla Reggina, ancora aggrappata al sogno del primo posto, sebbene le possibilità siano ormai ridotte al lumicino. Gli amaranto dovranno fare il proprio dovere al “Granillo”, battendo il Sambiase ormai fuori dai giochi playoff, ma soprattutto sperare in un improbabile passo falso delle dirette concorrenti Savoia e Nissa, entrambe impegnate tra le mura amiche contro Sancataldese e Paternò, penultima e ultima in classifica, con la prima già retrocessa e la seconda aggrappata a residue speranze.
Ultima chiamata anche per la Vibonese, che al “Razza” si gioca una fetta importante del proprio futuro contro l’Acireale, diretta concorrente nella corsa salvezza. Una sfida dal peso specifico elevatissimo: ai rossoblù di Fanello serve una vittoria per garantirsi un vantaggio strategico in vista dei playout, potendo contare su fattore campo e due risultati su tre.
Clima decisamente più sereno, invece, in casa Vigor Lamezia. I biancoverdi hanno già conquistato la salvezza e affrontano l’Igea Virtus senza particolari pressioni di classifica, ma con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Nel mirino c’è il traguardo simbolico dei 40 punti, che darebbe ulteriore valore a un campionato comunque positivo.
Il programma del 34esimo turno
Castrum Favara-Enna
Gelbison-Gela
Messina-Milazzo
Nissa-Paternò
Ragusa-Athletic Club Palermo
Reggina-Sambiase
Savoia-Sancataldese
Vibonese-Acireale
Vigor Lamezia-Igea Virtus
La classifica
Savoia 66
Nissa 64
Reggina 63
Athletic Club Palermo 57
Gelbison 57
Sambiase 53
Igea Virtus (-5) 53
Milazzo 44
Gela (-4) 40
Vigor Lamezia 39
Castrum Favara 37
Enna 35
Ragusa 34
Acireale (-1) 32
Vibonese 32
Messina (-14) 29
Sancataldese 29
Paternò 19