Il tempo delle chiacchiere adesso è finito e, già da domenica, si torna a fare sul serio. Nonostante sia ancora agosto, non si può più parlare di calcio estivo, anche perchè iniziano i match con la posta in palio. Domenica la Vibonese farà il suo esordio ufficiale in stagione con l'avvento della Coppa Italia e avversario guarda caso, sarà ancora una volta la Reggina per un derby calabrese di Serie D che ormai è diventato un classico negli ultimi anni.

Con circa un mese di preparazione alle spalle e diversi test amichevoli, il club rossoblù è pronto a scendere in campo, sotto i dettami tattici di mister Raffaele Esposito.

Le sensazioni di Dicorato

Tra ambizioni, percorso iniziato e match di Coppa imminente, è stato il difensore Francesco Dicorato a fare un'analisi generale, ai microfoni ufficiali del club.

Ecco il pensiero del classe 2003, ex Paganese, arrivato quest'anno all'ombra del Luigi Razza: «Non vediamo l'ora di iniziare, ovviamente abbiamo lavorato tanto e il mister ha portato un gruppo di ragazzi con cui aveva già lavorato». Proprio il ventiduenne conosce bene mister Esposito, dal momento che ha lavorato insieme a lui sia al Real Casalnuovo che alla Paganese: «Abbiamo cercato di trasferire innanzitutto dei concetti al resto dei compagni, e di aiutarci a vicenda. Adesso non vediamo l'ora di scendere in campo domenica. Stiamo iniziando a conoscerci meglio, ognuno con le proprie caratteristiche, e col tempo miglioreremo tutto quanto».

Voglia di iniziare

Come accennato, i concetti tattici si stanno perfezionando, così come l'affiatamento e la voglia: «L'obiettivo è far bene di squadra. Per esempio, quando si fa bene la fase difensiva, la si fa bene perché parte dall'attacco e questa non è una banalità. Inoltre, è vero quando si dice che gli attaccanti sono i primi difensori, stessa cosa quando si fa gol vuol dire che da dietro siamo stati bravi noi a creare le occasioni giuste».

Infine, annullato il test amichevole di qualche giorno fa a causa di un virus che ha colpito la rosa rossoblù: «Purtroppo c'è stato questo virus che è girato a Vibo Marina - spiega Dicorato- e ci ha contagiato un po' tutti. Siamo un leggermente debilitati, ma ci stiamo riprendendo piano piano e cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni domenica, dal momento che ci aspetta una grande partita. Noi però siamo fiduciosi perché stiamo lavorando bene in campo, abbiamo già afferrato i concetti del mister e stiamo preparando bene la sfida».