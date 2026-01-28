Le quattro squadre calabresi (Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Reggina) stanno sgomitando a seconda dei loro obiettivi nel corrente campionato di Serie D (girone I) che ha già messo alle spalle ventuno giornate. A seguire passo dopo passo il cammino delle quattro calabresi è Zona D, format di LaC TV e condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò, in onda ogni martedì alle 22.

Parla Catalano

Ospite in studio questa volta (guarda qui la puntata) è stato Giovanbattista Catalano, attaccante della Vigor Lamezia che sta cercando di trascinare i biancoverdi fuori dalla zona play out. Intanto è andato a segno anche domenica, nella vittoria interna contro il Gela, dopo essere andato a segno anche sul campo dell'Enna (match sospeso per nebbia e dove mancano ancora trenta minuti da giocare).

Catalano parte innanzitutto dal successo interno: «Era importantissimo vincere perché saliamo a quota 22 punti e usciamo dalla zona play out, senza dimenticare che abbiamo anche una partita da recuperare dove partiamo dal parziale di 0-2 a nostro favore. Sono davvero contento per la vittoria perché penso che ce lo meritiamo, soprattutto per le settimane che viviamo insieme. Stare lì sotto non è bello».

Vigor Lamezia inoltre rafforzata dal mercato di riparazione, sfruttato con intelligenza: «Sono arrivati elementi che ci possono dare una mano, ma è cambiata anche la mentalità e i frutti si stanno vedendo, il segreto però è continuare così. Questo è un campionato difficile e con una sconfitta rischi di trovarti nuovamente lì sotto. Ora abbiamo il derby e poi il Paternò, in mezzo il recupero contro l'Enna, inutile dire che dobbiamo sfruttare questo mese per fare più punti possibili».