Le due squadre vivono situazioni opposte ma con lo stesso obiettivo: fare punti. La Reggina di Torrisi prova ad allungare sull’Igea Virtus, penalizzata in settimana, e restare in scia ad Athletic Club Palermo e Savoia. La Vibonese di Fanello, invece, vuole il colpaccio nello scontro diretto di Ragusa

La 27esima giornata del girone I di Serie D rappresenta uno snodo importante per le squadre calabresi impegnate nel campionato. In particolare per la Reggina di mister Torrisi, attesa da una trasferta delicata sul campo dell’Igea Virtus, fino a poche settimane fa capolista del girone.

I siciliani arrivano alla sfida con grande voglia di rivalsa dopo la penalizzazione di cinque punti legata al caso De Falco, il portiere che non avrebbe scontato alcune giornate di squalifica rimediate nel campionato Primavera. Una decisione che ha ridisegnato la classifica e acceso ulteriormente la corsa al primo posto.

La Reggina, ora a quattro punti dalla vetta occupata dall’Athletic Club Palermo, sa di non poter sbagliare. Ogni passo falso potrebbe compromettere la rincorsa alla promozione diretta e riaprire lo spettro di una stagione simile alla precedente, quando la vittoria dei play-off non bastò agli amaranto per tornare nel calcio professionistico.

Weekend decisivo anche per la Vibonese, impegnata all’Aldo Campo di Ragusa in uno scontro diretto che può pesare molto nella lotta salvezza. I rossoblù arrivano alla sfida con un punto di svantaggio rispetto agli avversari e un successo esterno rappresenterebbe un’iniezione di fiducia importante per il finale di stagione.

Situazione più tranquilla, invece, per le due squadre di Lamezia Terme. Il Sambiase farà visita alla Sancataldese con l’obiettivo di consolidare una classifica ormai serena, mentre la Vigor Lamezia ospiterà il Castrum Favara in una sfida che potrebbe avvicinare ulteriormente la salvezza matematica.

Il programma del 27esimo turno

Athletic Club Palermo – Paternò

Acireale – Enna

Gela – Milazzo

ACR Messina – Nissa

Igea Virtus – Reggina

Ragusa – Vibonese

Sancataldese – Sambiase

Savoia – Gelbison

Vigor Lamezia – Castrum Favara

La classifica

Athletic Club Palermo 51

Savoia 50

Reggina 47

Nissa 47

Igea Virtus (-5) 45

Gelbison 40

Milazzo 38

Gela (-1) 37

Sambiase 36

Vigor Lamezia 35

Enna 30

Ragusa 27

Vibonese 26

Sancataldese 24

Messina (-14) 23

Acireale 23

Castrum Favara 21

Paternò 17