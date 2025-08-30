Secondo pareggio consecutivo per le Aquile calabresi che solo nel secondo tempo fanno qualcosa in più senza però creare particolari problemi alla difesa dei padroni di casa

Una partita senza emozioni, poco gioco, poco ritmo, per questo Spezia-Catanzaro è terminata 0-0. L’asticella non si è alzata, secondo pareggio consecutivo per le Aquile calabresi che solo nel secondo tempo fanno qualcosa in più, senza però creare particolari problemi alla difesa dei padroni di casa. Un punto per parte, ora la sosta dopo due giornate, poi si inizierà a fare sul serio nel campionato di Serie B.

Primo tempo

Nei primi 10 minuti di gioco pochissimo da segnalare. Un’ammonizione per parte: Esposito per lo Spezia e Cissè per il Catanzaro.

Veramente pochissime emozioni al Picco. squadre attente, più che altro a non prendere gol che a farne. Al 20’ Spezia 0, Catanzaro 0.

La prima azione, se così si può chiamare, è per gli ospiti. Al 25’ Rispoli proma un tiro-cross dal limite che Mascardi blocca facilmente.

I padroni di casa rispondono con Candela che al 29’ di punta colpisce da dentro l’area, la sfera però è larga di almeno un metro.

Molto più pericoloso un minuto dopo Sebastiano Esposito che dal limite conclude al volo col destro, la palla sbatte addosso a Verrengia e assume una strana traiettoria, ma Piglicelli si distende e riesce a respingere.

Al 42’ punizione pericolosa a favore del Catanzaro battuta dalla destra da Pontisso dal lato corto dell’area, Antonini salta ma non ci arriva per un soffio.

Di Serio rispondeun minuto dopo per lo Spezia, trovato in area, marcato da un difensore giallorosso riesce in qualche modo a controllare e a concludere, la sfera finisce di poco larga.

Dopo un minuto di recupero, il primo tempo di Spezia-Catanzaro termina 0-0.

Secondo tempo

Primo brivido al 7 minuto di gioco, il Catanzaro con Pontisso che ci prova da calcio di punizione, da posizione defilata sulla sinistra. La traiettoria deviata dalla barriera.

Al 58’ poi Iemmello fa il diavolo a quattro al limite dell’area avversaria, a seguito di una serie di batti e ribatti la palla arriva a Cissé che col piattone sbaglia in maniera clamorosa, comunque la bandierina dell’assistente si era alzata.

Al 66’ ci prova D’Alessandro, sempre per il Catanzaro, accentrandosi dalla sinistra, la conclusione però è alta.

Sono sempre gli ospiti a essere pericolosi, dalla sinistra, Di Chiara prova la gran botta al 76’, la sfera esce di poco al lato.

Un minuto dopo ci riprova Pontisso, dopo una bella combinazione con Pittarello, da dentro l’area, conclude rasoterra, ma il tiro è centrale e Mascardi blocca.

Lo Spezia si sveglia all’80’ con Beruatto che colpisce, dal limite, sulla sinistra, la deviazione di Frosinini manda la palla in corner.

Il tabellino

SPEZIA: Mascardi D., Wisniewski P., Hristov P., Cistana A. (Beruatto 75’), Candela A., Nagy A. (Comotto 68’), Esposito Sa., Candelari P. (Cassata 60’), Mateju A., Artistico G. (Soleri 68’), Di Serio G. (Vlahovic V. 75’). A disposizione: Bertoncini A., Beruatto P., Cassata F., Comotto C., Giorgeschi S., Insignito A., Lorenzelli E., Loria L., Onofri M., Soleri E., Vlahovic V., Zurkowski S. Allenatore: D'Angelo L..



CATANZARO: Pigliacelli M., Favasuli C. (Nuama 85’), Matias Antonini, Bettella D. (Bashi 85’), Verrengia B. (Di Chiara 60’), Pontisso S., Rispoli F., D'Alessandro M. (Frosinini 77’), Iemmello P., Cisse A. (Buso 60’), Pittarello F.. A disposizione: Alesi G., Arditi G., Bashi E., Brighenti N., Buso N., Di Chiara G., Frosinini R., Liberali M., Marietta C., Nuamah P., Petriccione J., Seha S. Allenatore: Aquilani A..