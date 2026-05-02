L'outsider che non ti aspetti e che decide di stupire tutti quanti con una stagione da incorniciare. Sicuramente è il caso dello Stilomonasterace che, da neopromossa, fin da subito ha iniziato a primeggiare nel campionato di Eccellenza e, a novanta minuti dal termine della stagione, ha ampiamente blindato il terzo posto (basti pensare he conta tredici punti in più sule quarte) e adesso lotta per mantenere vivo un playoff più che meritato.

Un ritorno da vertice

Non un fuoco di paglia ma una realtà che ha dimostrato organizzazione e dedizione, senza dimenticare che è guidata da uno degli allenatori più giovani del campionato, nonché esordiente nel campionato di Eccellenza, come Giuseppe Papaleo. Sono 59 i gol fatti finora, ma è nel ritorno che Ghergo e compagni hanno dimostrato continuità e soprattutto compattezza. Una squadra che fa del gol l'arma in più e ciò è testimoniato appunto in questa seconda parte di stagione dal momento che, attualmente, lo Stilomonasterace è la squadra più prolifica della seconda parte di campionato con ben 34 reti segnate in quattordici gare (la media di più di due a partita). Un dato sicuramente rilevante e che non fa che arricchire l'annata di questo club che solamente un paio di stagioni fa era rovinosamente retrocesso in Promozione B e che ha avuto l'immediata forza di rialzare la testa e fare la voce grossa.

Un dato, inoltre, testimoniato anche dal bottino raccolto poiché, nella classifica del ritorno, la squadra di mister Papaleo sarebbe al secondo posto a quota 32 punti, a meno sette dal Praiatortora e a più uno sul Trebisacce, quest'ultimo probabile avversario ai playoff e già battuto in campionato. Uniche cadute, nel ritorno, quelle contro Palmese e contro la corazzata e neopromossa in Serie D Praiatortora.