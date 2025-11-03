Ilaria Nicoletti ci sarà agli European Cadet Championships 2025 previsti dal 6 all’8 novembre al Palania Olympic Indoor Hall di Atene. Sarà la terza partecipazione per la campionessa italiana 2025, quattordicenne di San Giovanni in Fiore, iscritta al primo anno all’IIS “Leonardo da Vinci”, è stata eliminata ai quarti di finale, nell’edizione 2023 a Belgrado in Serbia, e ha conquistato la medaglia d’argento lo scorso anno a Tirana.

Ilaria Nicoletti conquista la medaglia d'argenti a Tirana 2024

La giovane atleta della Taekwondo in Fiore, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, ha convito i tecnici federali al raduno della Nazionale presso l’Acquacetosa a Roma e ha conquistato la convocazione per il torneo continentale di Atene. Un altro step nella carriera di questo talento del taekwondo calabrese, quattro volte campionessa italiana di categoria, che proverà a stupire ancora in terra ellenica.