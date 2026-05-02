Al PalaEventi di Corigliano-Rossano è iniziato oggi il campionato interregionale di taekwondo organizzato dal Comitato regionale Fita Calabria. La manifestazione, tra le più rilevanti del calendario sportivo del Sud, proseguirà anche nella giornata di domani.

Si è confermata la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da diverse regioni meridionali, a testimonianza del valore e della continuità dell’evento, che da anni mostra numeri significativi e un livello tecnico elevato.

La prima giornata si è svolta con ordine e precisione, con il puntuale rispetto dei tempi di gara e un’organizzazione che ha garantito grande fluidità nello svolgimento degli incontri. «Registriamo una partecipazione ampia e qualificata, in linea con il percorso di crescita della manifestazione», ha dichiarato il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, sottolineando il valore tecnico della competizione, in particolare per le cinture nere junior e senior, e l’importanza di offrire agli atleti la possibilità di confrontarsi in un contesto competitivo di alto livello senza affrontare trasferte onerose.

Presente all’evento anche il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, che ha rimarcato «la crescita costante del taekwondo in Calabria» e ha rivolto un ringraziamento al Comitato regionale Fita e alle società sportive per il lavoro portato avanti nel territorio.

La competizione riprenderà domani con la seconda giornata di gare, che completerà il programma di un appuntamento ormai consolidato, in grado di coniugare valore sportivo, partecipazione e ricadute positive per il territorio.