Arriva al Super tie break decisivo la vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini nel Wta1000 di Pechino. La coppia azzurra ha battuto nel set decisivo (10-2) la coppia formata dalla giapponese Miyu Kato e dall’ungherese Fanny Stollar. È il quarto titolo di questo straordinario 2025 per Errani e Paolini, che concedo il bis a Pechino, dopo la vittoria dell’anno scorso, e aggiungono il torneo cinese alle vittoria nel Wta1000 di Doha, gli Internazionali d’Italia di Roma e il Roland Garros a Parigi.

Nella finale Errani e Paolini perdono il primo set al tiebreak (6-7), non sfruttano due set point in risposta sul (5-4) e cedono il prima parziale, ma poi alzano il livello nel secondo set, indirizzato dal break in apertura chiudendo sul 6-3. Le azzurre partono forte nel Super tie break e conquistano il loro decimo titolo in carriera in coppia chiudendo sul 10-2.