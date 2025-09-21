Le azzurre bissano il successo dello scorso anno a Malaga: Elisabetta e Jasmine protagoniste con le vittorie su Navarro (6-4, 6-4) e Pegula (6-4, 6-2)

Imbattibile! L’Italia, guidate da Tatiana Garbin, si confermano sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo l'anno scorso a Malaga, Cocciaretto e Paolini vincono i due singolari con gli Stati Uniti e regalano per ancora una volta la Billie Jean King Cup all'Italia.

Nel primo singolare una Elisabetta Cocciaretto ha avuto la meglio su Emma Navarro in due set (6-4, 6-4). Impresa ottenuta anche da Jasmine Paolini nel secondo singolare della finale cinese. La numero uno azzurra ha battuto per la prima volta in carriera Jessica Pegula (6-4, 6-2) regalando all’Italia la seconda Billie Jean Cup consecutiva!

Italia-Stati Uniti 2-1

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Emma Navarro (Usa): 6-4, 6-4

Jasmine Paolini (Ita) – Jessica Pegula (Usa): 6-4, 6-2