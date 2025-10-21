Daniele Cerminara ha conquistato la partecipazione alla fase nazionale a Torino, in occasione delle Atp Finals in cui si sfideranno i migliori 8 giocatori al mondo
Un'altra domenica di grande successo per lo "Sport Torretta". La finale regionale di tennis "Road to Torino" a Gioia Tauro è stata vinta da Daniele Cerminara, di Torretta di Crucoli, che ha conquistato la partecipazione alla fase nazionale a Torino dal 7 al 9 novembre, in occasione delle Atp Finals dove si sfideranno i migliori 8 giocatori del mondo.
Nicola Arcuri, cresciuto nel vivaio Sport Torretta, ha conquistato invece la finale under 18 del torneo Kia al Tc Smash Cosenza. Un ringraziamento anche ad Antonio Arcuri per il suo sostegno appassionato alla crescita e alla preparazione di questi atleti.
I responsabili del club, entusiasti per i traguardi raggiunti affermano: «Presto saremo in grado di condividere nuove informazioni per unirvi al circolo tennis di Crucoli e accompagnarci in altri grandi risultati da condividere con chi ama lo sport».