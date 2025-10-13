Aveva tanto da dire questa quinta giornata del campionato di Eccellenza, con scontri delicati e big match che hanno dato ulteriori segnali a chi di competenza. Tra una Reggioravagnese che aggancia il Praiatortora in vetta alla classifica, avendo vinto lo scontro diretto, e Paolana e Virtus Rosarno che rincorrono ecco stilata la consueta top 11 del lunedì da parte della redazione sportiva di LaC News24. Una squadra, stavolta, guidata virtualmente da Pietro Candido, tecnico della Reggioravagnese appunto nuova co-capolista.

La difesa

Ed è proprio della compagine amaranto l'estremo difensore dal momento che torna tra i pali Zampaglione. Il portiere dei reggini è infatti attento in almeno due interventi a neutralizzare le sortite praiesi come (tra gli altri) la punizione di Thiakanè. Nella difesa a tre spicca un altro volto noto, ovvero Pinto Lopes. Il difensore del Brancaleone è autore di un'altra pregevole prestazione nonché della rete del vantaggio rossoblù in casa della Palmese. Altro difensore che ha deciso la sfida di sua competenza è Vottari, dal momento che il giocatore del Soriano-Fabrizia libera l'urlo di gioia dei tifosi, in quella che è stata la prima vittoria stagionale. Chiude il terzetto Porco della Paolana.

Il centrocampo

A centrocampo spicca innanzitutto la prestazione di un impeccabile Michele Vitale, ormai tra i grandi nomi del calcio dilettantistico. Il centrocampista apre le danze nella vittoria della Paolana in casa dell'isola Capo Rizzuto. Non segna, ma sforna una prova monumentale Sansoni del Bocale, nell'1-1 casalingo contro la DB Rossoblù Luzzi. Di grande spessore e peso, invece, la prova di Ferdinando Guerrisi contro quello che è stato il suo recente passato: la Gioiese. Il centrocampista dona sostanza, quantità e tanta grinta che servono in sfide come queste. Chiude il quartetto Julian Leonori, doppietta nel 6-1 contro un morbido Cittanova.

L’attacco

Si arriva così all'attacco guidato innanzitutto da Giancarlo Simigliani. Il givane classe 2007 fa già le veci del veterano e, nel big match contro la capolista Praiatortora prima procura l'espulsione di un avversario, poi segna il gol del momentaneo raddoppio: onnipresente. Gol pesante anche quello di Gueye dal momento che evita la sconfitta alla DB Rossoblù Luzzi in casa del Bocale. Prova sopra le righe anche per Dorato dello Stilomoansterace, che apre le danze nello 0-3 finale in casa del Castrovillari.