Il talento giallorosso è il migliore in campo, mentre Antonini e Brighenti soffrono nella ripresa. Delude Iemmello, pochi si salvano

Il Catanzaro cade sul campo del Cesena al termine di una gara dai due volti. Le Aquile approcciano la sfida con grande personalità, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie a una perla di Liberali, autentico colpo da cineteca.

Nella ripresa, però, l’inerzia cambia completamente. I padroni di casa trovano prima il pareggio con Cerri e poi completano la rimonta grazie a Piacentini, ribaltando il risultato.

Il finale è concitato e ricco di episodi: vengono annullate due reti, una per parte, e il Catanzaro resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Nuamah. Nel recupero arriva il colpo definitivo di Berti, che fissa il punteggio sul 3-1.

Ecco i top e i flop giallorossi del match valido per la 32ª giornata di Serie B.

Top

Liberali 7 – Primo tempo perfetto, in cui sfiora un gol e ne realizza uno. La rete del giovane talento delle Aquile è di pregevole fattura: sombrero e mancino in pochi secondi che lasciano di stucco la difesa del Cesena. Peccato per il secondo tempo. Golden boy.

Petriccione 6 – Uno dei pochi a meritare la sufficienza grazie a un primo tempo ben interpretato. Viene sostituito a inizio ripresa per una evidente stanchezza fisica.

Favasuli 6.5 – La solita prestazione in cui abbina grinta e intelligenza tattica. Il motorino calabrese, fresco di convocazione in Under 21, è il più attivo dei suoi anche in una ripresa interpretata male da tutta la squadra.

Flop

Antonini e Brighenti 5 – I due pilastri della difesa giallorossa hanno delle responsabilità sul risultato finale e ne sono consapevoli. Il voto potrebbe essere più basso, ma nel primo tempo i padroni di casa erano riusciti a rendersi pericolosi solo dalla distanza, senza creare particolari problemi a Pigliacelli. Qualcosa da rivedere.

Iemmello 5.5 – Prestazione opaca per l’eroe di Catanzaro, reduce da una splendida doppietta nel match precedente. Nel primo tempo combina bene, soprattutto con il correggionale Favasuli, ma nella ripresa scompare dal gioco.

Pittarello 5 – Non il solito guerriero. Non riesce a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero dialogare con i compagni. Giornata negativa.

Aquilani 5 – La stagione resta da 8, sia chiaro. Tuttavia, la trasferta romagnola si è rivelata ostica per il mister e i suoi ragazzi. Nel primo tempo la squadra aveva fatto la propria partita, segnando e sfiorando il raddoppio; nella ripresa, però, le scelte non pagano e il gioco latita. Sconfitta meritata.

Gli altri

Pigliacelli 5.5

Cassandro 5.5

Pontisso 5.5

Pompetti 5.5

Di Francesco 5.5

Alesi 5

Pontisso 5

Frosinini S.V.

Koffi S.V.

Nuamah S.V.