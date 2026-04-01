Finisce anche l'avventura della Calabria femminile al Torneo delle Regioni che si sta svolgendo in Puglia. La selezione di mister Ienco, infatti, cade ai quarti di finale contro l'Abruzzo: sul terreno di Alberobello a condannare le azzurre è un calcio di rigore.

La partita

Sotto la pioggia, il primo tempo scorre via senza particolari patemi né da una parte né dall'altra, a parte un calcio di punizione della abruzzese Muscella che termina però alto, sopra la testa di Carelli, mandando le due formazioni negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nella ripresa le due compagini cercano di allungarsi ulteriormente, con l'auspicio di creare maggiori pericoli alle difese avversarie. L'episodio chiave (e fatale) arriva al ventitreesimo minuto con le abruzzesi in attacco e con Perrotta che commette fallo su Del Canto, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto ci va Muscella che calcia centralmente e consegna, di fatto, la qualificazione in semifinale alle sue compagne. Pioggia amara per la Calabria femminile.

La formazione iniziale: Carelli, De Stefano, Perrotta, D'Amico (11' st Chirico), Strati, Saverino, Laurito, Stelitano (26' st Scicchitano), Morabito, Russo, Monterosso