Dai contorni della favola al limbo, tutto nella maniera più repentina e incredula possibile. La Calabria Under 15 viene eliminata ai quarti di finale del Torneo delle Regioni dopo il match contro il Lazio. Una partita dal finale quasi incredulo, con i ragazzi di mister Mantuano sopra di due gol e rimontati, negli ultimi minuti, dagli avversari. Fatale poi l lotteria dei calci di rigore.

La partita

Subito pericoloso il Lazio che, dopo soli tre minuti, mette i brividi ai ragazzi calabresi con un palo colpito alla sinistra del portiere Cristiano. Nei minuti successivi poche occasioni da segnalare almeno fino al trentaquattresimo, quando Bauleo libera una gran botta impegnando il portiere laziale che si deve rifugiare in corner.

Al ventesimo della ripresa gli azzurrini trovano il vantaggio con Franco che prima svetta di testa e poi, sulla ribattuta del portiere, ribadisce in rete. Momento favorevole per la selezione calabrese che, al ventinovesimo, trova anche il raddoppio grazie a un calcio di punizione di Paratore, complice anche una deviazione in rete della difesa laziale. Neanche il tempo di realizzare il doppio vantaggio che, sessanta secondi dopo, i capitolini dimezzano le distanze grazie al colpo di testa di Marchegiani, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nei minuti finali forcing laziale che, nel giro di tre minuti, colpisce due traverse prima con Razzano e poi con Andracchio. Allo scadere la doccia fredda e il tap in nel cuore dell'area, sugli sviluppi di un corner, che vale il 2-2. La lotteria dei rigori sorride al Lazio: per i ragazzi di Mantuano sbagliano Paratore e De Luca.

La formazione iniziale: Cristiano, Scigliano, Lopez, Repaci, Paratore, Cosentino (43' st Luverà), Franco (37' st Piccolo), De Giacomo, Maremmano (12' st Bruno), Renda, Bauleo (35' st Carpino). A disp.: De Patta, Tavella, Frisina, De Luca, Gattuso. All. Mantuano.