La selezione di mister Mantuano termina l'ultima sfida del girone a reti bianche ma, in virtù degli altri risultati, si qualifica come migliore terza nei raggruppamenti complessivi
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Prosegue il cammino della Calabria Under 17 al Torneo delle Regioni (che si sta svolgendo in Puglia). Nell'ultima giornata del proprio girone, i ragazzi di mister Mantuano pareggiano 0-0 contro il Piemonte VdA e chiudono al secondo posto nel raggruppamento. In virtù dei risultati degli altri raggruppamenti, inoltre, la selezione calabrese si qualifica ai quarti di finale come terza migliore seconda nei gironi complessivi.
La partita
Il Piemonte VdA arrivava alla sfida già da eliminato ma non per questo influenzato nella prestazione. I piemontesi infatti si rendono pericolosi dopo quattro minuti, con un insidioso colpo di testa di Maiolo, per il resto nessuna occasione rilevante da segnalare fino al termine del primo tempo. Al quinto della ripresa gli avversari reclamano un calcio di rigore su Lupascu che aveva saltato il portiere calabrese Cristiano. Al ventiquattresimo ci provano i ragazzi di mister Mantuano con Maremmano, che libera un tiro dalla distanza con la sfera però che finisce alta. Al trentaduesimo velenosissima conclusione piemontese, dal limite dell'area, con un rasente basso che costringe Cristiano ad allungarsi alla sua destra. Termina a reti bianche ma a sorridere è la Calabria che stacca il pass per i quarti di finale.
La formazione iniziale: Cristiano, Lopez (9' st De Luca), Carpino (14' st Maremmano), Repaci, Paratore, Cosentino (33' st Bruno), Franco (41' st Luvarà), De Giacomo, Frisina (2' st Scigliano), Renda, Bauleo (24' st Piccolo). A disp.: De Patta, Tavella, Chiodo. All. Mantuano