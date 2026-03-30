Storica qualificazione ai quarti di finale del Torneo delle Regioni per la Calabria femminile che, nel primo pomeriggio di lunedì, nella terza e ultima giornata del girone B, pareggia contro il Piemonte VdA e chiude al primo posto, staccando il pass per il turno successivo. La prima volta per una selezione femminile calabrese che scrivono una pagina importante per la regione.

La partita

All'ottavo minuto sono le piemontesi a rendersi pericolose con un tiro di Tavella, murato però dalla retroguardia calabrese. Al ventesimo è la Calabria ad affacciarsi, con un calcio di punizione di D'Amico dove proprio Terni è costretta a smanacciare. Su queste note scivola via la prima frazione.

A inizio ripresa c'è un tentativo piemontese con Timossi che, al secondo minuto, si incarica di un calcio di punizione poco pericoloso però per Carelli. All'ottavo minuto le ragazze di mister Chessa passano: corner e fallo di mano di una giocatrice calabrese, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto ci va Bufano che manda la sfera alla destra bassa di Carelli, con quest'ultima che intuisce ma non ci arriva. Al trentottesimo, però, arriva il pesantissimo (e decisivo) gol del pareggio con Monterosso che, nel cuore dell'area di rigore, concretizza l'assist di Russo dopo una bella incursione laterale di quest'ultima: è estasi. Si tratta di un gol dai tratti storici dal momento che regala la qualificazione come prime del girone.

Il tabellino

CALABRIA: Carelli, De Stefano, Perrotta, D'Amico, Saverino, Laurito, Monterosso, Morabito, Genio (10' st Chirico), Scicchitano, Strati. A disp.: Fazio, Cannistra, Nodera, Briante, Ceravolo, Russo, Fazzalaro, Stelitano. All. Scorrano

PIEMONTE VDA: Terni, Orlandin, Gargallo (39' st Campasso), Timossi, Boccardo, Bufano, Rizzolo (2' st Alberto), Nota (21' st Doria), Zangrandi, Pipicella, Tavella. A disp.: Armellini, Saronni, Rigazzi, Lombardi, Careri, Monteverde. All. Chessa

MARCATORI: 8' st Bufano (P), 38' st Monterosso (C)

NOTE: Ammoniti Morabito (C). Rec.: 1' pt-3' st