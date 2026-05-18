Il Trebisacce conquista la finale dei playoff regionali superando lo Stilomonasterace al termine di una vera e propria battaglia sportiva. Sul terreno di gioco di casa, i ragazzi di mister Serafino Malucchi hanno offerto una prestazione di enorme spessore caratteriale, legittimando il passaggio del turno grazie alla cattiveria agonistica sulle seconde palle e alla capacità di vincere i duelli chiave nei momenti decisivi del match. Con questa vittoria il Trebisacce chiude la pratica regionale e stacca ufficialmente il pass per le semifinali nazionali, continuando a inseguire un sogno chiamato Serie D. Una partita intensa, sbloccata grazie alla determinazione dei padroni di casa nell'aggredire ogni pallone. Nonostante un iniziale equilibrio e l'organizzazione tattica dello Stilomonasterace, che ha tenuto testa ai locali fino al gol del vantaggio, il Trebisacce ha dimostrato quella "fame" necessaria per portare gli episodi dalla propria parte, gestendo poi il doppio vantaggio senza troppi affanni e contenendo la reazione d'orgoglio degli ospiti, apparsi più stanchi nel finale.

Visibilmente soddisfatto ed emozionato a fine gara, il tecnico Serafino Malucchi ha lodato la maturità espressa dai suoi ragazzi in un appuntamento così cruciale, sottolineando come questo traguardo sia il giusto coronamento di un lungo percorso. «Il primo step era quello di chiudere i giochi oggi perché era giusto così per la stagione che avevamo fatto, per quella che avevano fatto questi ragazzi che hanno fatto una stagione straordinaria – riconosce Malucchi - e quindi meritavano questo sviluppo, questo scenario finale. Forse lo meritavamo anche un po' prima, però è giusto, sono le regole, vanno rispettate e oggi abbiamo dovuto sfoderare un'altra grandissima prestazione per portarci a questa fase nazionale.»

Adesso per il Trebisacce si aprono le porte del calcio nazionale, un palcoscenico stimolante in cui la squadra non ha intenzione di fare da semplice comparsa: «Si affronta questa nuova esperienza per questi ragazzi che hanno voglia veramente ancora di continuare e stupire, provando da qui a queste due gare che sono andata e ritorno, e vedere dove si riesce ad arrivare.» Quando poi gli viene chiesto se il sogno della Serie D resti l'obiettivo concreto, Malucchi non si nasconde e carica l'ambiente in vista del prossimo doppio confronto: «A questo punto non abbiamo niente da perdere – la conclusione realistica di mister Malucchi - ce la dobbiamo giocare tutta. Ci siamo ed è giusto che sia così, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo meritato sul campo. Quindi continuiamo con questa idea, con questa mentalità, e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Il resto, se arriverà questo obiettivo, vorrà dire che i ragazzi saranno stati veramente grandiosi.» Appuntamento, quindi, domenica 24 maggio alle 15:30 allo Stadio “G. Amerise” di Trebisacce per l’andata della semifinale contro il Kamarat.