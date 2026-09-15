Parte con il piede giusto il cammino del Cassano Sybaris nel Girone A del campionato di Promozione calabrese. Nella giornata d'esordio del torneo, la formazione biancazzurra conquista tre punti pesantissimi espugnando il campo dello Scalea con un netto e convincente 3-1. Un successo di carattere su un terreno tradizionalmente ostico, giunto al termine di una prestazione solida e di grande attenzione tattica.

La squadra ha mostrato buone trame di gioco, pur doverosamente tenendo conto di un livello di condizione non ancora ottimale. A fine gara, infatti, il tecnico mister Burgo ha analizzato con il consueto pragmatismo lo stato di forma dei suoi: «Noi naturalmente ancora siamo a un 60-70% perché abbiamo iniziato il 24 agosto, quindi abbiamo fatto tanti carichi di lavoro, si è visto pure anche durante la Coppa.»

Una preparazione intensa che ha necessariamente appesantito le gambe dei calciatori in questa fase iniziale, a cui si aggiunge il completamento della rosa in corso d'opera. «Ancora ci sono tanti giocatori che sono arrivati nell'ultima settimana, quindi si devono mettere a posto fisicamente, però stiamo lavorando bene», ha proseguito l'allenatore, evidenziando come l'intesa e il ritmo partita vadano affinati giorno dopo giorno attraverso il lavoro quotidiano sul campo. In un campionato lungo e competitivo come la Promozione, la pazienza diventa quindi un elemento determinante per costruire un percorso solido: «Dobbiamo avere solo il tempo di lavorare», ha rimarcato ancora Burgo nel post-gara. I tre punti conquistati al debutto rappresentano la miglior benzina possibile per il proseguo del cammino e confermano le buone potenzialità del gruppo cassanese. «E poi queste vittorie ci danno sicuramente morale e fiducia per continuare a fare quello che stiamo facendo», ha concluso il tecnico biancazzurro. Un'affermazione beneaugurante che regala entusiasmo a tutto l'ambiente in vista dei prossimi impegni stagionali.