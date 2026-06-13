Si è respirata l’aria delle grandi occasioni tra le mura del Palazzetto dello Sport di Siderno. La pallavolo calabrese ha ufficialmente presentato al pubblico e alle autorità i nuovi kit da gioco che le Rappresentative maschile e femminile indosseranno durante l’attesissimo Trofeo delle Regioni, in programma in Sicilia dal 22 al 27 giugno.

L’evento ha segnato il passaggio dalla fase di preparazione a quella agonistica, confermando la solida sinergia tra lo sport giovanile e il tessuto imprenditoriale del territorio. A griffare le divise che scenderanno in campo sui parquet siciliani sarà ancora una volta Sensation Profumerie, main sponsor che rinnova il proprio impegno al fianco della Fipav Calabria dopo il recente successo della Coppa Calabria.

La serata ha visto la partecipazione di un nutrito parterre istituzionale. In prima fila, per dare il proprio incoraggiamento agli atleti, erano presenti il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni e l’assessore regionale Eulalia Micheli. Al loro fianco non sono mancati i rappresentanti del mondo sportivo e religioso, tra cui Monsignor Francesco Oliva, il presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola e i vertici federali rappresentati da Marco Mari, Domenico Panuccio e il presidente regionale Fipav Carmelo Sestito «Con cui la nostra città - ha sottolineato il primo cittadino sidernese - ha stretto, da subito, un proficuo rapporto di collaborazione, grazie al quale a Siderno si sono disputati tornei di rango anche internazionale. E siccome in passato la Città di Siderno ha portato bene alle ragazze della Nazionale Volley under 19 ai campionati europei del 2022, oggi facciamo il tifo per le nostre rappresentative regionali. Siderno è sempre al vostro fianco».

Proprio Sestito, visibilmente orgoglioso della delegazione che si appresta a partire, ha voluto sottolineare il significato profondo della cerimonia: «Questo appuntamento non è solo una presentazione sportiva, ma il simbolo di una Calabria che fa squadra». Il presidente ha poi aggiunto che i ragazzi e le ragazze porteranno in Sicilia non solo il proprio talento tecnico, ma l’orgoglio di un’intera regione.