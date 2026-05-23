«Al solo pensiero vengono i brividi». Con queste parole il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, ha raccontato a La Repubblica le emozioni che accompagnano il momento vissuto dal club giallorosso, sempre più protagonista e ormai capace di alimentare concretamente il sogno della Serie A.

Noto non si è nascosto, pur mantenendo la prudenza che da sempre contraddistingue il progetto societario. «Sognare non costa nulla», ha spiegato il patron delle Aquile, lasciando trasparire l’orgoglio per il percorso costruito negli ultimi anni e la consapevolezza che il Catanzaro sia riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel panorama calcistico nazionale.

Il presidente ha evidenziato soprattutto il clima che si respira attorno alla squadra e il legame fortissimo con la città. «C’è entusiasmo, la gente ci segue ovunque», ha sottolineato, riconoscendo il contributo determinante della tifoseria giallorossa, diventata uno dei simboli della rinascita del club. Un sostegno costante che, secondo Noto, rappresenta una spinta ulteriore per squadra e società.

Nel corso dell’intervista, il numero uno del Catanzaro ha parlato anche della crescita graduale della società, frutto di programmazione e stabilità. «Abbiamo costruito tutto passo dopo passo», ha ricordato, rivendicando il lavoro svolto negli ultimi anni sia sul piano tecnico sia sotto il profilo organizzativo. Nessuna corsa folle, ma una struttura cresciuta con equilibrio e idee precise.

Non è mancato un riferimento alla sfida contro il Monza, considerata una verifica importante per capire il livello raggiunto dalla squadra. «Sono partite che ti fanno comprendere quanto vali», ha spiegato Noto, sottolineando come confrontarsi con realtà strutturate sia utile per continuare il percorso di crescita.

Il presidente giallorosso ha quindi ribadito la volontà di mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi trascinare eccessivamente dall’euforia. «Dobbiamo restare con i piedi per terra», ha ammonito, pur senza negare che il sogno Serie A stia ormai entrando sempre di più nei pensieri dell’ambiente catanzarese.

Parole che confermano il clima di fiducia che accompagna il Catanzaro e che alimentano le speranze di una tifoseria tornata a vivere stagioni importanti. Per Floriano Noto, però, la strada resta una sola: continuare a lavorare con umiltà, mantenendo intatti quei valori che hanno riportato entusiasmo e ambizione nel cuore giallorosso.