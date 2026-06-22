Le prestazioni offerte nell'ultimo campionato continuano a produrre effetti positivi per il Catanzaro, con diversi club di Serie A pronti a bussare alla porta dei giallorossi. Tra i profili che hanno maggiormente attirato l'attenzione degli addetti ai lavori c'è Costantino Favasuli, reduce da una stagione di grande crescita e ormai stabilmente inserito tra i nomi più seguiti del mercato estivo.

Il laterale destro, arrivato in Calabria grazie a un'operazione definita a titolo definitivo dal direttore sportivo Ciro Polito, si è imposto come uno degli elementi più affidabili della formazione giallorossa, mettendo in mostra qualità tecniche, continuità di rendimento e una maturità tattica che ne hanno accresciuto il valore sul mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul giocatore si sarebbero concentrate le attenzioni di Sassuolo, Roma e Atalanta, tre società del massimo campionato che avrebbero inserito il suo nome tra gli obiettivi per rinforzare le rispettive corsie esterne.

La posizione del Catanzaro, guidato dal presidente Floriano Noto, appare tuttavia improntata alla massima prudenza. Sempre secondo il quotidiano sportivo, nel contratto del calciatore sarebbe presente una clausola rescissoria fissata a 6 milioni di euro. Una soglia che potrebbe rappresentare il punto di partenza per eventuali trattative, soprattutto alla luce dell'interesse manifestato da più club. L'eventuale concorrenza tra le società interessate potrebbe infatti favorire un rialzo delle offerte, scenario che consentirebbe ai giallorossi di valorizzare ulteriormente uno dei protagonisti dell'ultima stagione. Nelle valutazioni economiche pesa inoltre l'accordo con la Fiorentina, che manterrebbe il diritto a incassare il 50% della futura rivendita del giocatore.

Tra le pretendenti, la Roma sarebbe una delle società più attente all'evoluzione della situazione. Il club capitolino è alla ricerca di rinforzi per le fasce e avrebbe individuato in Favasuli un profilo particolarmente interessante per prospettiva e rendimento. Le cifre dell'eventuale operazione, secondo le indiscrezioni di mercato, potrebbero attestarsi tra i 6 e gli 8 milioni di euro.