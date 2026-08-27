Il centravanti raggiunge la Toscana dopo l’accordo tra i club. Visite e firma, poi la sfida di domenica contro i giallorossi

Filippo Pittarello saluta il Catanzaro e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Pisa. Si chiude così una delle trattative più lunghe dell’estate giallorossa: nella serata di mercoledì 26 agosto l’attaccante ha salutato compagni e dirigenza prima di raggiungere la Toscana.

Il classe 1996 sosterrà le visite mediche a Bologna e successivamente firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nelle casse del Catanzaro entreranno circa 2 milioni di euro più bonus, per una cifra complessiva che potrebbe raggiungere i 2,5 milioni.

Pittarello lascia le Aquile dopo una stagione da protagonista, chiusa con 12 reti e la cavalcata fino alla finale playoff contro il Monza. Per il Catanzaro si apre adesso la necessità di completare il reparto offensivo negli ultimi giorni di mercato.

Il calendario, intanto, regala subito un incrocio particolare: domenica 30 agosto il prossimo avversario del Catanzaro sarà proprio il Pisa. Pittarello potrebbe quindi ritrovare immediatamente i suoi ex compagni, anche se inizialmente dovrebbe partire dalla panchina.