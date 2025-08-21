Il rosso intenso e il giallo brillante si fondono in una divisa che unisce tradizione e modernità. Il Patrono della città diventa simbolo di identità e appartenenza per squadra e tifosi

La nuova prima maglia del Catanzaro per la stagione 2025-26 è molto più di una divisa sportiva: è un ponte tra fede, tradizione e identità giallorossa. Presentata il 21 agosto, la Home (prima maglia) realizzata da EYE Sport rende omaggio a San Vitaliano, Patrono della città, con un design che unisce eleganza e simbologia. La divisa sarà sfoggiata con molta probabilità per la prima gara del campionato di Serie B in programma domenica sera, al Ceravolo, contro il SudTirol.

Il rosso, colore predominante, è affiancato dalle maniche gialle e da dettagli tono su tono che danno profondità senza appesantire. Il colletto semplice, arricchito da un inserto giallo, e i bordini essenziali conferiscono equilibrio tra modernità e tradizione. Sul petto spiccano lo stemma dell’Us Catanzaro 1929, il logo tecnico e quello dello sponsor principale, tutti armonizzati nei colori sociali per mantenere coerenza visiva.

La vera forza di questa maglia sta però nel messaggio: «Hai avuto la forza di andare avanti nella vita, hai avuto la forza di proseguire il tuo cammino». La celebre frase del Santo non è solo un dettaglio grafico, ma un atto di appartenenza: un invito a tifosi e squadra a sentirsi parte di una stessa comunità, capace di resistere e camminare insieme. Quando lo stadio Ceravolo si riempirà di giallorosso, l’omaggio a San Vitaliano diventerà un rito collettivo, rafforzando il legame tra città, fede e calcio.

Non si cerca lo spettacolo fine a sé stesso, ma l’autenticità. La maglia 2025-26 diventa così un manifesto: sobria, intensa, identitaria. Un simbolo che parla a chi la indossa e a chi la vive dagli spalti, ricordando che i colori del Catanzaro non sono solo sport, ma storia e cuore condivisi.