I giallorossi confermano la linea verde: Liberali e Favasuli, i giocatori con il valore di mercato più alto, sono legati al club fino al 2029

Il Catanzaro può già guardare al futuro dopo un'altra stagione da protagonista in Serie B. I giallorossi hanno chiuso il campionato al quinto posto, conquistando la finale playoff e confermandosi stabilmente tra le realtà più competitive della categoria. Un percorso che ha valorizzato ulteriormente diversi elementi della rosa, a partire dai giovani talenti Mattia Liberali (7 mln valore Transfermarkt) e Costantino Favasuli (3 mln valore Transfermakt), oggi tra i calciatori dal maggiore valore di mercato dell'organico e considerati tra i prospetti più interessanti del panorama cadetto. La situazione contrattuale evidenzia una programmazione già ben definita da parte del club, con numerosi giocatori sotto contratto fino al 2028 e alcuni giovani blindati addirittura fino al 2029.

Scadenza 2026

Oudin.

Scadenza 2027

Borrelli,

Koffi,

Petriccione,

Pigliacelli,

Pompetti,

Pontisso,

Morleo,

Volpe.

Scadenza 2028

Alesi,

Antonini,

Bashi,

Brighenti,

D’Alessandro,

Estevez,

Frosinini,

Marietta,

Pittarello,

Verrengia,

Buso,

Maiolo.

Scadenza 2029

Favasuli,

Liberali,

Seha.

Prestiti

Buglio (Juve Stabia)

Cassandro (Como)

Cisse (Milan),

Di Francesco (Palermo),

Nuamah (Sassuolo),

Felipe Jack (Como),

Rispoli (Como).