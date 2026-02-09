Il Crotone si prepara a scendere in campo domani in trasferta contro la Casertana, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie C. I pitagorici arrivano a questo turno infrasettimanale galvanizzati dalla quarta vittoria consecutiva, ottenuta con un secco 1-0 ai danni dell’Atalanta U23.

In conferenza stampa, l’allenatore Emilio Longo ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con la massima concentrazione: «Mi aspetto una gara difficile, con un avversario ostico. Sarà necessario fare attenzione ai diversi momenti del match, non ai risvolti di classifica». La Casertana, quarta a due punti di distanza dai pitagorici, ha recentemente ritrovato la vittoria contro il Foggia, confermando la propria solidità e concretezza. Longo ha inoltre evidenziato il cambiamento tattico dei falchetti rispetto all’andata: «Oggi gli avversari giocano con continuità con il 3-5-2 rispetto al 4-3-3 praticato in precedenza. Sarà importante interpretare al meglio il nostro nuovo spartito, che al di là del modulo punta sul spirito giusto».

Nonostante l’imminente trasferta, il tecnico rossoblù ha invitato la squadra a concentrarsi sulla gara di domani senza pensare troppo al match successivo di sabato a Picerno: «Dobbiamo stare sul pezzo gara dopo gara, giocare come se domani dovessimo conquistare la prima vittoria, con sacrificio e umiltà».