A causa delle avverse condizioni meteo e della variazione del campo di allenamento, è stato annullato l’incontro odierno con la stampa del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro gli emiliani in programma domani

La conferenza stampa di mister Alberto Aquilani prevista per oggi pomeriggio, alla vigilia del turno infrasettimanale valido per la 31ª giornata del campionato di Serie B, è stata annullata a causa delle condizioni meteo che hanno costretto a una variazione del campo di allenamento. La società del presidente Noto ha espresso le proprie scuse per eventuali disagi.

Domani al Stadio Nicola Ceravolo i giallorossi ospiteranno il Modena. Il Catanzaro, reduce da otto risultati utili consecutivi – sei vittorie e due pareggi – è attualmente quinto in classifica con 52 punti, mentre il Modena segue al sesto posto con 47 punti. La partita si preannuncia delicata per entrambe le squadre, in piena corsa per un miglior piazzamento playoff.