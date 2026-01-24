Momento delicato per i rossoblù, senza vittorie da otto turni e alle prese con una profonda instabilità societaria. Di tutt’altro umore la squadra giallorossa, solida e a un passo dalla zona alta della classifica

Un derby che arriva in un momento particolare, quello tra Vibonese e Sambiase, in programma domenica allo stadio Luigi Razza in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Otto i punti di distacco tra le due formazioni, ma con stati d’animo diametralmente opposti.

Qui Vibonese

Una vittoria che manca da otto gare, nonché un solo successo nelle ultime dodici uscite di campionato: questo lo score della compagine rossoblù, che sembra essere sprofondata nell’oblio più totale. Alla mancanza di risultati si aggiungono poi le vicende delle ultime settimane, a partire dall’avvicendamento in panchina con la rescissione del contratto di mister Esposito e l’annuncio di Antonello Capodicasa, ma soprattutto il passo indietro del presidente Fernando Cammarata insieme al direttore sportivo Angelo Costa.

Insomma, una Vibonese che appare in caduta libera e attualmente il titolo sportivo del club è in mano al sindaco Romeo. Nel frattempo, però, servono punti e servono subito, per non sprofondare definitivamente nella traditrice palude dei play-out, dalla quale sarebbe poi difficile uscire. All’ombra dello stadio Luigi Razza la situazione resta dunque delicata, con una Vibonese che chiede aiuto e che deve essere ascoltata.

Qui Sambiase

Completamente diverso il discorso per il Sambiase, che continua a orbitare intorno alla zona play-off, distante soltanto un punto, e con il dente avvelenato per il mezzo passo falso interno di una settimana fa contro il Ragusa, che ha fatto perdere due punti ai giallorossi.

La squadra di mister Tony Lio, inoltre, è reduce da una sola sconfitta nelle ultime cinque gare, quella contro la lanciatissima Reggina, e può vantare soprattutto la miglior difesa del torneo insieme alla compagine amaranto, con sole quattordici reti subite. Il Sambiase si dimostra anche particolarmente ispirato in trasferta, avendo conquistato 17 punti lontano da casa, con un rendimento esterno che lo collocherebbe al terzo posto in classifica (l’Igea Virtus ne conta 19 e la Reggina 18).

I precedenti recenti

Prendendo in considerazione l’ultimo decennio (o poco più), si contano sette precedenti con un bilancio sostanzialmente equilibrato: nessun pareggio negli scontri considerati, ma quattro vittorie rossoblù e tre successi giallorossi.

Andando a ritroso, si parte dalla stagione 2012/13 del campionato di Serie D (girone I), che vide la Vibonese imporsi per 2-0 nel girone di andata, mentre i sambiasini ricambiarono il favore al ritorno, vincendo per 3-2. Due stagioni dopo, le due formazioni si ritrovarono nel campionato di Eccellenza, affrontandosi in tre occasioni: una in Coppa Italia Dilettanti, con vittoria vibonese per 1-0, e due in campionato, entrambe concluse con successi rossoblù. Si arriva infine agli scontri più recenti, quelli della scorsa stagione, con una doppia affermazione giallorossa, in entrambe le occasioni per 1-0.

Serie D 2012/13 Sambiase-Vibonese 3-2

Serie D 2012/13 Vibonese-Sambiase 2-0

Eccellenza 2014/15 Sambiase-Vibonese 2-3

Eccellenza 2014/15 Vibonese-Sambiase 2-1

Coppa Italia Dilettanti 2014/15 Vibonese-Sambiase 1-0

Serie D 2024/25 Vibonese-Sambiase 0-1

Serie D 2024/25 Sambiase-Vibonese 1-0