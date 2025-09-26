L'ex attaccante ha giocato sia in biancoverde che in giallorosso. Ecco i suoi ricordi: «Una partita che va oltre la classifica e i tre punti»

Così vicini eppure così lontani. Due antipodi della stessa galassia uniti solamente da un obiettivo comune e contrastante ma portato avanti con filosofie completamente opposte. È la solita storia dei derby che elettrizzano l'aria e fermentano l'atmosfera della vigilia. Soprattutto un derby, questo, che dovrà confermare le annunciate ambizioni delle due formazioni, queste ultime portate avanti lungo due linee parallele che non osano sfiorarsi, nel modo di interpretarle. È Sambiase-Vigor Lamezia. È la solita storia del derby.



È giunta l'ora del faccia a faccia con le due formazioni che si affronteranno domenica, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie D (girone I). Quella in terra lametina non è mai una sfida banale e va oltre la classifica. La febbre d'attesa è già alta, per quella che sfocerà in una bolgia domenica pomeriggio allo stadio D'Ippolito.

Gallo, tra Sambiase e Vigor Lamezia

Una storia lunga, quella delle due formazioni e di tutte le sfide che hanno consegnato agli annali. Al tempo stesso, tanti sono stati anche i protagonisti nel corso del tempo e soprattutto che hanno indossato entrambe le maglie e vincendo anche tanto.



L'avvicinamento al derby dunque è caratterizzato anche da questo e, grazie alla redazione sportiva di LaC News24, lo si vive anche attraverso gli occhi di quelle due maglie le ha indossate. Tra i tanti volti noti ad aver avuto tale onore rientra anche Paolo Gallo, il bomber senza tempo che ha vissuto in entrambe le sponde di Lamezia.



Proprio con l'ex attaccante, ora allenatore del Cotronei, riviviamo i momenti che lo hanno visto prima in biancoverde e poi in giallorosso: «Diciamo che ho avuto la fortuna di indossare entrambe le maglie e posso dire che ho giocato tanti derby, e questa partita va oltre i tre punti e oltre la classifica. A tal proposito posso tranquillamente dire che è tra i derby più belli della Calabria, ma è ancora più bello vincerli».

Passione da vivere

Una sorta di passione che inizia una settimana prima del match e sfocia poi la domenica pomeriggio: «Diciamo che questa è una sfida - continua Gallo - che viene vissuta già nel momento in cui escono i calendari e, man mano che si avvicina, aumenta la tensione. Io ho avuto la fortuna di viverla sia da calciatore prima che da allenatore dopo, vincendo peraltro il derby quando ero sulla panchina del Sambiase».

I ricordi belli

Paolo Gallo esordisce con la maglia vigorina nella stagione 2004/05, in Serie C. Nella stagione 2016/17 approda al Sambiase, dove vince appunto il derby, e in seguito rimane anche da allenatore nel campionato di Prima Categoria, nella stagione 2020/21.

Un arco di tempo importante con entrambi i club, di conseguenza tanti sono i ricordi belli che ripercorre lo stesso ex centravanti: «Un ricordo bello a Sambiase è quando, da giocatore, feci il record dei gol nel campionato di Eccellenza segnandone ben 27. Da allenatore, invece, il derby vinto contro la Vigor Lamezia per 3-1, peraltro in inferiorità numerica. Nella Vigor Lamezia, invece, erano gli anni del professionismo in Serie C e segnai alla seconda partita, contro l'Igea Virtus il gol dell'1-0 che poi servì per la vittoria finale».