Dieci gare senza sconfitte e il successo nel derby contro il Sambiase completano la scalata della formazione di Marra, che raggiunge quota 30 punti e conquista il primato solitario del girone I

C'è un momento, in ogni campionato, in cui una squadra smette di inseguire e comincia a pensare da protagonista. Per la Vibonese quel momento è arrivato a Lamezia. Il 2-0 sul campo del Sambiase non è soltanto una vittoria di prestigio: è il punto più alto di una scalata costruita con pazienza, continuità e una crescente consapevolezza dei propri mezzi.

La classifica racconta oggi ciò che fino a qualche settimana fa era soltanto una possibilità. La Vibonese è prima, da sola, con 30 punti. Ma per capire il valore di questo primato bisogna guardare soprattutto al percorso che lo ha prodotto. I rossoblù non sono arrivati in cima con un'accelerazione improvvisa. Ci sono saliti gradualmente, recuperando posizione dopo posizione, trasformando ogni risultato positivo in un altro passo verso il vertice. È questa la vera storia della Vibonese: una squadra che ha saputo costruire la propria rincorsa senza bruciare le tappe.

Il decimo risultato utile consecutivo rappresenta la fotografia più nitida di questa crescita. Una striscia che ha cambiato il peso specifico della squadra all'interno del campionato e che ha trasformato la Vibonese da inseguitrice pericolosa a capolista. Il successo di Lamezia è arrivato proprio quando la classifica chiedeva qualcosa in più: non soltanto mantenere il ritmo, ma compiere lo scatto decisivo. E la Vibonese lo ha fatto.

Ha affrontato il Sambiase in un contesto tutt'altro che semplice, su un campo che imponeva una partita diversa rispetto a quella ideale per una squadra tecnica. Sasà Marra lo aveva previsto e dopo il fischio finale ha sottolineato proprio la capacità dei suoi uomini di adattarsi alla situazione, rimanendo compatti e accettando anche le fasi più sporche della gara. È qui che la scalata rossoblù acquista un significato particolare.

Perché una squadra può arrivare in alto quando tutto funziona secondo i propri piani. Una squadra che vuole restarci deve invece saper vincere anche quando la partita prende una direzione diversa. La Vibonese, a Lamezia, ha dimostrato di possedere entrambe le dimensioni: qualità quando c'è spazio per giocare e sacrificio quando il contesto impone di stringere i denti.

In mezzo a tutto questo c'è Agustín Marsico, diventato il volto più evidente della cavalcata rossoblù. Due gol nel derby e quota 13 reti raggiunta in campionato. Numeri che raccontano l'impatto dell'attaccante, ma che non spiegano da soli il primato della Vibonese. Lo stesso Marra, infatti, ha scelto di parlare della squadra prima ancora che del singolo. Ha riconosciuto il peso della doppietta di Marsico, ma ha evidenziato anche il lavoro di Castro, Semenzin, Cosendey e Rioko. Un dettaglio tutt'altro che secondario: la Vibonese è arrivata in vetta perché ha trovato una struttura capace di sostenere le individualità. La scalata nasce proprio da questa combinazione.

C'è il gol di Marsico, ma c'è anche il lavoro di chi lo mette nelle condizioni di segnare. C'è la qualità tecnica, ma anche la disponibilità a giocare una partita di sacrificio. C'è la capacità di costruire, ma anche quella di difendere il risultato quando necessario. E così, domenica dopo domenica, il distacco dalla vetta si è assottigliato. Prima il ritorno nelle zone nobili della classifica. Poi il secondo posto. Infine l'occasione di giocarsi tutto nel derby. A Lamezia la Vibonese ha raccolto il risultato che mancava per completare la propria trasformazione: da squadra in crescita a squadra al comando. Il sorpasso è arrivato quasi come la naturale conseguenza di questo percorso.

La Vibonese ha fatto il proprio dovere vincendo una partita complicata. Il resto lo ha fatto la classifica. Ma sarebbe sbagliato considerare il primo posto soltanto il frutto di una combinazione favorevole. La posizione conquistata oggi è figlia soprattutto dei punti raccolti nelle settimane precedenti, della continuità mantenuta e della capacità di non perdere terreno quando la vetta sembrava ancora lontana. Adesso, però, cambia la prospettiva.

Quando sei secondo puoi guardare avanti. Quando sei primo devi guardarti intorno. Ogni avversario affronta la capolista con motivazioni diverse, ogni passo falso pesa di più e ogni vittoria acquista un valore maggiore. La Vibonese dovrà quindi trasformare l'entusiasmo della scalata nella solidità necessaria per difendere il risultato raggiunto. È la sfida più affascinante che possa presentarsi a una squadra.

Perché il primo posto non è arrivato alla fine di un percorso. È arrivato nel mezzo. Il campionato è ancora lungo e la distanza tra le prime della classe resta contenuta. Ma la Vibonese ha già dimostrato qualcosa di importante: quando ha avuto l'opportunità di fare il salto, non l'ha sprecata. La vetta è dunque il risultato di una rincorsa, ma anche l'inizio di una nuova fase. A Vibo Valentia possono godersi il momento, perché questa classifica racconta una squadra che ha saputo crescere senza rumore, accumulare risultati e aspettare il momento giusto per affondare il colpo. La domenica di Lamezia ha trasformato quella crescita in un'immagine precisa: la Vibonese davanti a tutti. Da oggi non si corre più per raggiungere la vetta. Si corre per non lasciarla.