Ambiente

Disastro ambientale, Calabria prima in Italia

La Calabria prima in Italia per il reato di disastro ambientale. E' quanto emerge dal report stilato dal Legambiente in occasione dell'introduzione delle leggi per contrastare gli ecoreati. Settima nella classifica nazionale, in quattro regioni del sul Italia si concentra il maggior numero di illeciti contro l'ambiente.