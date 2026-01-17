Social
Reggio, demolito lo stabilimento Italcitrus

Sono entrati nel vivo i lavori nella vasta area del quartiere periferico di Catona, dove insisteva l'ex stabilimento agrumario Italcitrus, finalmente demolito. In corso un'importante opera di rimozione di amianto.

17 gennaio, 2026
Tag
reggio calabria · italcitrus · amianto
