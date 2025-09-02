Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Aggressioni nei pronto s...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Aggressioni nei pronto soccorso: emergenza aperta

Sempre più aggressioni contro il personale sanitario in pronto soccorso. Attese prolungate e incomprensioni alimentano tensioni. Il fenomeno non è solo locale e mette in allarme ospedali e comunità.

2 settembre, 2025
Tag
aggressioni ai medici
Cronaca

Aggressioni nei pronto soccorso: emergenza aperta

2 settembre 2025
Ore 10:50
Aggressioni nei pronto soccorso: emergenza aperta
Cronaca

Paura a Lamezia, crolla la facciata di un palazzo

2 settembre 2025
Ore 14:12
Paura a Lamezia, crolla la facciata di un palazzo
Cronaca

Crollo di un palazzo a Lamezia

2 settembre 2025
Ore 12:46
Crollo di un palazzo a Lamezia
Cronaca

Blog sessisti, Dalia Aly: «La chiusura è una vittoria parziale»

2 settembre 2025
Ore 10:59
Blog sessisti, Dalia Aly: «La chiusura è una vittoria parziale»
Cronaca

Messaggi intimidatori alla giornalista Elisa Barresi

2 settembre 2025
Ore 10:52
Messaggi intimidatori alla giornalista Elisa Barresi
Cronaca

Sicurezza in carcere, l'allarme della garante

1 settembre 2025
Ore 12:25
Sicurezza in carcere, l'allarme della garante
Cronaca

Finisce di scontare la pena ma resta in carcere

31 agosto 2025
Ore 12:01
Finisce di scontare la pena ma resta in carcere
Cronaca

Papà Salvatore: «Supportare le persone con disabilità»

30 agosto 2025
Ore 13:12
Papà Salvatore: «Supportare le persone con disabilità»
Cronaca

Morte sospetta a Catanzaro, presentata una denuncia

30 agosto 2025
Ore 13:10
Morte sospetta a Catanzaro, presentata una denuncia
Cronaca

La Rete No Ponte sfila in barca a Cannitello

29 agosto 2025
Ore 14:21
La Rete No Ponte sfila in barca a Cannitello
Cronaca

Tentato omicidio a Roccabernarda

29 agosto 2025
Ore 09:46
Tentato omicidio a Roccabernarda
Cronaca

Bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano, salvati due turisti stranieri

28 agosto 2025
Ore 13:51
Bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano, salvati due turisti stranieri
Cronaca

Vibo, autopsia sul corpo di La Caria: il 45enne sarebbe morto per una trombosi

28 agosto 2025
Ore 12:24
Vibo, autopsia sul corpo di La Caria: il 45enne sarebbe morto per una trombosi
Cronaca

L'ultimo saluto di papà, mamma e fratellini a Marco

27 agosto 2025
Ore 20:06
L'ultimo saluto di papà, mamma e fratellini a Marco
Cronaca

Sovraffollamento carceri, Delmastro a Catanzaro

27 agosto 2025
Ore 20:05
Sovraffollamento carceri, Delmastro a Catanzaro
Cronaca

Omicidio Verterame, Paparo ammette: «Sono stato io»

27 agosto 2025
Ore 05:39
Omicidio Verterame, Paparo ammette: «Sono stato io»
Cronaca

Isola Capo Rizzuto rende l'ultimo saluto a Filippo Verterame

26 agosto 2025
Ore 12:43
Isola Capo Rizzuto rende l'ultimo saluto a Filippo Verterame
Cronaca

Praia a Mare, l'ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo

26 agosto 2025
Ore 12:39
Praia a Mare, l'ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo
Cronaca

Ex tribunale di Rossano, l'appello alla riapertura

26 agosto 2025
Ore 12:14
Ex tribunale di Rossano, l'appello alla riapertura
Cronaca

Funerali Andrea De Lorenzo

25 agosto 2025
Ore 20:14
Funerali Andrea De Lorenzo
Cronaca

Morte di Filippo Verterame, indagati restano in carcere

25 agosto 2025
Ore 18:34
Morte di Filippo Verterame, indagati restano in carcere
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Arbëria News

Il film "Arberia" trionfa a Marina di Sibari

Il film \"Arberia\" trionfa a Marina di Sibari

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione