Cronaca

Aprigliano, frana devasta il cortile di un'abitazione

In frazione Grupa uno smottamento ha distrutto il cortile di un’abitazione privata, causando ingenti danni e aggravando il bilancio dell’ondata di maltempo nel territorio.

13 febbraio, 2026
Cronaca

Strage di Cutro, in aula le testimonianze dei Carabinieri

11 febbraio 2026
Ore 20:10
Strage di Cutro, in aula le testimonianze dei Carabinieri
Cronaca

Mareggiata a Nocera Terinese

13 febbraio 2026
Ore 12:06
Mareggiata a Nocera Terinese
Cronaca

Grimaldi, un fiume di fango invade le strade

13 febbraio 2026
Ore 09:54
Grimaldi, un fiume di fango invade le strade
Cronaca

Mare fortissimo a San Gregorio (RC), oltre 3 metri le onde nella notte

13 febbraio 2026
Ore 08:35
Mare fortissimo a San Gregorio (RC), oltre 3 metri le onde nella notte
Cronaca

Vibo Marina si prepara alla notte del maltempo

12 febbraio 2026
Ore 20:36
Vibo Marina si prepara alla notte del maltempo
Cronaca

Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco

12 febbraio 2026
Ore 20:35
Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco
Cronaca

Ciclone Nils, mareggiata a Nocera

Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino.  La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.

12 febbraio 2026
Ore 16:53
Ciclone Nils, mareggiata a Nocera
Cronaca

Caso psicologa abusiva, nuova svolta nelle indagini

12 febbraio 2026
Ore 14:09
Caso psicologa abusiva, nuova svolta nelle indagini
Cronaca

Medico aggredito all'ospedale di Crotone

12 febbraio 2026
Ore 13:59
Medico aggredito all'ospedale di Crotone
Cronaca

Ponte di Longobucco: danno erariale da 4,7 milioni

11 febbraio 2026
Ore 12:56
Ponte di Longobucco: danno erariale da 4,7 milioni
Cronaca

Pincher ucciso da due cani fuggiti da villa

11 febbraio 2026
Ore 12:54
Pincher ucciso da due cani fuggiti da villa
Cronaca

Nuovo episodio di razzismo scuote lo sport calabrese

11 febbraio 2026
Ore 12:54
Nuovo episodio di razzismo scuote lo sport calabrese
Cronaca

Costanza: «Fra 50 anni la verità sulle stragi del '92»

11 febbraio 2026
Ore 12:50
Costanza: «Fra 50 anni la verità sulle stragi del '92»
Cronaca

Asp Cosenza, indagini a tappeto della finanza

10 febbraio 2026
Ore 16:58
Asp Cosenza, indagini a tappeto della finanza
Cronaca

Armi ed esplosivi nel Reggino: due arresti

10 febbraio 2026
Ore 12:58
Armi ed esplosivi nel Reggino: due arresti
Cronaca

Morte di Simona Cavallaro, sentenza della cassazione

10 febbraio 2026
Ore 12:51
Morte di Simona Cavallaro, sentenza della cassazione
Cronaca

Morta di parto a Lagonegro, probabile crisi cardiaca

10 febbraio 2026
Ore 12:49
Morta di parto a Lagonegro, probabile crisi cardiaca
Cronaca

Basket Reggio: «Insulti razzisti al nostro atleta»

10 febbraio 2026
Ore 12:45
Basket Reggio: «Insulti razzisti al nostro atleta»
Cronaca

Maxi sequestro di armi ed esplosivi disarma la 'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro

10 febbraio 2026
Ore 06:39
Maxi sequestro di armi ed esplosivi disarma la 'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro
Cronaca

Schiavonea in piazza per chiedere sicurezza

9 febbraio 2026
Ore 13:11
Schiavonea in piazza per chiedere sicurezza
Cronaca

9 febbraio 2026
Ore 10:35

Le storie di LAC

Cultura

T'appatumi protagonista di LaC Storie

T'appatumi protagonista di LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio