Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco

Con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione, è finito in carcere stamattina il vice presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco. Prima del suo trasferimento, ha annunciato lui stesso su Facebook di essere stato raggiunto dal provvedimento cautelare.
Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino. La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.