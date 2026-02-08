Diamante e il mare in tempesta: sabbia e detriti invadono la strada del lungomare

Cronaca

Il maltempo continua a imperversare in Calabria, mentre resta vivo il ricordo dei danni provocati dal ciclone Harry, soprattutto nel catanzarese e nel reggino. A Diamante, come documentato nel video di Giovanni Benvenuto, le grosse onde si riversano sulla carreggiata che costeggia il lungomare di Viale Glauco, endendo difficile la circolazione. Nelle scorse ore i mezzi messi in campo dal Comune della "Città dei Murales" sono entrati in azione per rimuovere sabbia e detriti trasportati dalle onde del mare.