Diamante e il mare in tempesta: sabbia e detriti invadono la strada del lungomare

Il maltempo continua a imperversare in Calabria, mentre resta vivo il ricordo dei danni provocati dal ciclone Harry, soprattutto nel catanzarese e nel reggino. A Diamante, come documentato nel video di Giovanni Benvenuto, le grosse onde si riversano sulla carreggiata che costeggia il lungomare di Viale Glauco, endendo difficile la circolazione. Nelle scorse ore i mezzi messi in campo dal Comune della "Città dei Murales" sono entrati in azione per rimuovere sabbia e detriti trasportati dalle onde del mare. 

8 febbraio, 2026
