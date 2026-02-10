Social
Armi ed esplosivi nel Reggino: due arresti

Nel Reggino un nuovo colpo alla criminalità organizzata: due persone sono state arrestate dalla guardia di finanza perché sorprese a custodire armi ed esplosivi in un capannone.

10 febbraio, 2026
