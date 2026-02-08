Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Donna di Scalea muore a ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Donna di Scalea muore a Lagonegro dopo il parto

Un'altra tragedia scuote la Riviera dei Cedri. Una donna di Santa Maria del Cedro, Francesca Nepita, è morta ieri mattina all'ospedale di Lagonegro, poco dopo aver dato alla luce la sua terza figlia.

8 febbraio, 2026
Tag
donna morta · sala parto · lagonegro · cosenza
Politica

Riace, attesa per il ricorso sulla decadenza di Lucano

7 febbraio 2026
Ore 12:32
Riace, attesa per il ricorso sulla decadenza di Lucano
Cronaca

Diamante e il mare in tempesta: sabbia e detriti invadono la strada del lungomare

8 febbraio 2026
Ore 08:13
Diamante e il mare in tempesta: sabbia e detriti invadono la strada del lungomare
Cronaca

Vibo Marina, l'eterna emergenza del quartiere Pennello

7 febbraio 2026
Ore 12:29
Vibo Marina, l'eterna emergenza del quartiere Pennello
Cronaca

Rocciatori in azione a Bagnara

7 febbraio 2026
Ore 08:53
Rocciatori in azione a Bagnara
Cronaca

Tirreno Cosentino, il maltempo lascia il segno

6 febbraio 2026
Ore 20:48
Tirreno Cosentino, il maltempo lascia il segno
Cronaca

'Ndrangheta, sequestro da 1,3 milioni a imprenditori

5 febbraio 2026
Ore 13:44
'Ndrangheta, sequestro da 1,3 milioni a imprenditori
Cronaca

Assalti al bancomat, cinque fermi in Puglia

5 febbraio 2026
Ore 12:41
Assalti al bancomat, cinque fermi in Puglia
Cronaca

Soveria Mannelli, incendio in un negozio di artigianato

5 febbraio 2026
Ore 12:33
Soveria Mannelli, incendio in un negozio di artigianato
Cronaca

Colpo ai patrimoni della ’ndrangheta: sequestrati beni per 1,3 milioni

5 febbraio 2026
Ore 06:30
Colpo ai patrimoni della ’ndrangheta: sequestrati beni per 1,3 milioni
Cronaca

Carabiniere suicida, il mistero si infittisce

4 febbraio 2026
Ore 20:00
Carabiniere suicida, il mistero si infittisce
Cronaca

Abusi su minori in streaming, calabrese in manette

4 febbraio 2026
Ore 13:00
Abusi su minori in streaming, calabrese in manette
Cronaca

Rapimento neonata, l'esito della perizia su Rosa Vespa

4 febbraio 2026
Ore 12:54
Rapimento neonata, l'esito della perizia su Rosa Vespa
Cronaca

Maltempo, un piano in 30 giorni per i primi interventi

4 febbraio 2026
Ore 12:44
Maltempo, un piano in 30 giorni per i primi interventi
Cronaca

Caso Tiziana Iaria, arriva la difesa social

4 febbraio 2026
Ore 12:42
Caso Tiziana Iaria, arriva la difesa social
Cronaca

Strada statale 18, la lunga scia di dolore

3 febbraio 2026
Ore 13:25
Strada statale 18, la lunga scia di dolore
Cronaca

Simulò rapimento, indagata psicologa abusiva Tiziana Iaria

2 febbraio 2026
Ore 19:45
Simulò rapimento, indagata psicologa abusiva Tiziana Iaria
Cronaca

Sequestro antiviolenza Reggio Calabria

2 febbraio 2026
Ore 13:04
Sequestro antiviolenza Reggio Calabria
Cronaca

Giallo sul suicidio di un carabiniere a Lamezia Terme

2 febbraio 2026
Ore 12:30
Giallo sul suicidio di un carabiniere a Lamezia Terme
Cronaca

Grisolia, l'ultimo saluto a Salvatore Servidio

2 febbraio 2026
Ore 12:29
Grisolia, l'ultimo saluto a Salvatore Servidio
Cronaca

Vibo, un acquario da otto milioni nell'area industriale

2 febbraio 2026
Ore 12:27
Vibo, un acquario da otto milioni nell'area industriale
Cronaca

Lo spettacolo di Silvana Mansio imbiancata dalla neve

1 febbraio 2026
Ore 15:33
Lo spettacolo di Silvana Mansio imbiancata dalla neve

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

T'appatumi protagonista di LaC Storie

T'appatumi protagonista di LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio