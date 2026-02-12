Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Caso psicologa abusiva, ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Caso psicologa abusiva, nuova svolta nelle indagini

Svolta nell’inchiesta sul presunto rapimento della dottoressa Tiziana Iaria. La Procura di Reggio Calabria rilegge la dinamica dei fatti e mette in discussione la versione finora raccontata.

12 febbraio, 2026
Tag
reggio calabria
Cronaca

Strage di Cutro, in aula le testimonianze dei Carabinieri

11 febbraio 2026
Ore 20:10
Strage di Cutro, in aula le testimonianze dei Carabinieri
Cronaca

Ciclone Nils, mareggiata a Nocera

Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino.  La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.

12 febbraio 2026
Ore 16:53
Ciclone Nils, mareggiata a Nocera
Cronaca

Medico aggredito all'ospedale di Crotone

12 febbraio 2026
Ore 13:59
Medico aggredito all'ospedale di Crotone
Cronaca

Ponte di Longobucco: danno erariale da 4,7 milioni

11 febbraio 2026
Ore 12:56
Ponte di Longobucco: danno erariale da 4,7 milioni
Cronaca

Pincher ucciso da due cani fuggiti da villa

11 febbraio 2026
Ore 12:54
Pincher ucciso da due cani fuggiti da villa
Cronaca

Nuovo episodio di razzismo scuote lo sport calabrese

11 febbraio 2026
Ore 12:54
Nuovo episodio di razzismo scuote lo sport calabrese
Cronaca

Costanza: «Fra 50 anni la verità sulle stragi del '92»

11 febbraio 2026
Ore 12:50
Costanza: «Fra 50 anni la verità sulle stragi del '92»
Cronaca

Asp Cosenza, indagini a tappeto della finanza

10 febbraio 2026
Ore 16:58
Asp Cosenza, indagini a tappeto della finanza
Cronaca

Armi ed esplosivi nel Reggino: due arresti

10 febbraio 2026
Ore 12:58
Armi ed esplosivi nel Reggino: due arresti
Cronaca

Morte di Simona Cavallaro, sentenza della cassazione

10 febbraio 2026
Ore 12:51
Morte di Simona Cavallaro, sentenza della cassazione
Cronaca

Morta di parto a Lagonegro, probabile crisi cardiaca

10 febbraio 2026
Ore 12:49
Morta di parto a Lagonegro, probabile crisi cardiaca
Cronaca

Basket Reggio: «Insulti razzisti al nostro atleta»

10 febbraio 2026
Ore 12:45
Basket Reggio: «Insulti razzisti al nostro atleta»
Cronaca

Maxi sequestro di armi ed esplosivi disarma la 'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro

10 febbraio 2026
Ore 06:39
Maxi sequestro di armi ed esplosivi disarma la 'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro
Cronaca

Schiavonea in piazza per chiedere sicurezza

9 febbraio 2026
Ore 13:11
Schiavonea in piazza per chiedere sicurezza
Cronaca

9 febbraio 2026
Ore 10:35
Cronaca

Donna di Scalea muore a Lagonegro dopo il parto

8 febbraio 2026
Ore 12:21
Donna di Scalea muore a Lagonegro dopo il parto
Cronaca

Diamante e il mare in tempesta: sabbia e detriti invadono la strada del lungomare

8 febbraio 2026
Ore 08:13
Diamante e il mare in tempesta: sabbia e detriti invadono la strada del lungomare
Cronaca

Vibo Marina, l'eterna emergenza del quartiere Pennello

7 febbraio 2026
Ore 12:29
Vibo Marina, l'eterna emergenza del quartiere Pennello
Cronaca

Rocciatori in azione a Bagnara

7 febbraio 2026
Ore 08:53
Rocciatori in azione a Bagnara
Cronaca

Tirreno Cosentino, il maltempo lascia il segno

6 febbraio 2026
Ore 20:48
Tirreno Cosentino, il maltempo lascia il segno
Cronaca

'Ndrangheta, sequestro da 1,3 milioni a imprenditori

5 febbraio 2026
Ore 13:44
'Ndrangheta, sequestro da 1,3 milioni a imprenditori

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

T'appatumi protagonista di LaC Storie

T'appatumi protagonista di LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio