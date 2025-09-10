Social
Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova

Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova. Sono accusati di aver aggredito violentemente, in una delle zone più rinomate della movida catanzarese, un cittadino straniero. 

10 settembre, 2025
Forza Nuova · Catanzaro
