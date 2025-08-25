Social
Cetraro, grosso incendio minaccia l'ospedale

Un grave incendio si è sviluppato sulla collina sotto l’ospedale di Cetraro, avvicinandosi pericolosamente alla struttura. L’aria è irrespirabile a causa del fumo intenso.

25 agosto, 2025
Cetraro · ospedale di Cetraro · Incendio
Botulino, dimessi tutti i 28 pazienti dell'Annunziata

24 agosto 2025
Ore 15:50
Praia a Mare in lutto, morto il fratello del sindaco

23 agosto 2025
Ore 12:16
Catanzaro, tragedia a Janò: morto bimbo di 2 anni

22 agosto 2025
Ore 19:42
Vibo, commercianti ostaggi dei cantieri infiniti

22 agosto 2025
Ore 19:41
Il prefetto di Vibo in ospedale dai due militari della Guardia costiera aggrediti

22 agosto 2025
Ore 18:03
Violenza sessuale, secondo presunto caso a Cetraro

22 agosto 2025
Ore 13:01
Reggio, bimba cade dal 5° piano: è in prognosi riservata

22 agosto 2025
Ore 12:50
Nuovo sbarco in Calabria, a Vibo Marina arrivano 100 migranti

21 agosto 2025
Ore 18:26
Paura sul volo Alicante-Roma, aereo dirottato per turbolenze da incubo

21 agosto 2025
Ore 12:29
Rissa al lido, morto il giovane accoltellato

21 agosto 2025
Ore 12:24
Caso Antonio Maio, la moglie «Morte inaccettabile»

20 agosto 2025
Ore 13:03
Gole del Raganello, sette anni fa la tragedia

20 agosto 2025
Ore 12:55
Malpensa, 26enne appicca un incendio al check-in

20 agosto 2025
Ore 12:09
Vibo, degrado senza fine nella zona industriale

19 agosto 2025
Ore 18:19
Caos alto Tirreno, tra violenza e malasanità

19 agosto 2025
Ore 18:16
Sequestro di una piantagione di marijuana a Caulonia

19 agosto 2025
Ore 06:34
Caulonia, partorisce in mare e abbandona la figlia

18 agosto 2025
Ore 17:28
West Nile: la Dulbecco rassicura ma attenti ai fragili

18 agosto 2025
Ore 12:32
Scalea, agenti di polizia locale accerchiati dai turisti

18 agosto 2025
Ore 12:31
Crolla sotto la pioggia il parapetto di un ponte ma le auto continuano a passare

18 agosto 2025
Ore 10:53
Caso botulino, a Diamante trasferito il food truck

17 agosto 2025
Ore 12:32
