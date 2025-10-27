Social
Cetraro, terminata la fuga di Alessio Ricco

Catturato a Cetraro il latitante Alessio Ricco: era irreperibile da più di un anno, deve scontare un residuo di pena ad un anno e tre mesi per traffico di stupefacenti. I carabinieri lo hanno rintracciato durante un incontro con la famiglia.

27 ottobre, 2025
Cronaca

Il Calvario di un 64enne: sei ospedali in due giorni

26 ottobre 2025
Ore 11:45
Cronaca

A Rende cittadini in piazza contro Sorical

26 ottobre 2025
Ore 11:41
Cronaca

Omicidio Lamezia, si costituisce il presunto assassino

24 ottobre 2025
Ore 17:43
Cronaca

Cassano, ferito in un agguato Mimmo Forastefano

24 ottobre 2025
Ore 17:37
Cronaca

Lamezia Terme, 53enne arrestato per tentato omicidio

24 ottobre 2025
Ore 17:20
Cronaca

Stalking, molestie e deepfake: arrestato 39enne reggino

24 ottobre 2025
Ore 12:42
Cronaca

Giallo a Lamezia, uomo ucciso a coltellate

24 ottobre 2025
Ore 12:37
Cronaca

Corigliano Rossano, ignoti in azione nel Municipio

23 ottobre 2025
Ore 18:25
Cronaca

Scalea, frana minaccia abitazioni: «Non dormiamo più»

23 ottobre 2025
Ore 12:30
Cronaca

Gioia Tauro, il ricordo del piccolo Nicodemo

23 ottobre 2025
Ore 12:25
Cronaca

Grave incidente in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria: cinque feriti e sfondata la vetrina di un bar

23 ottobre 2025
Ore 10:08
Cronaca

Influencer di Cosenza evade il fisco: scoperto dalla Gdf

23 ottobre 2025
Ore 08:53
Cronaca

Sequestro da un milione di euro a un imprenditore della Locride

23 ottobre 2025
Ore 05:32
Cronaca

Roma, undicenne calabrese cade da un balcone: è grave

22 ottobre 2025
Ore 18:57
Cronaca

Maxi frode da 8 milioni di euro nel settore degli pneumatici

22 ottobre 2025
Ore 12:52
Cronaca

Il dolore della città di Serra San Bruno dopo l'incidente mortale con tre vittime sulla Jonio-Tirreno

22 ottobre 2025
Ore 12:49
Cronaca

Gioia Tauro in lutto, non ce l'ha fatta il piccolo Nico

21 ottobre 2025
Ore 12:29
Cronaca

Gioia Tauro, Scarcella: «Io vittima di stalking»

21 ottobre 2025
Ore 12:22
Cronaca

Maxi-truffa al Ssn: tre arresti nel cosentino

21 ottobre 2025
Ore 12:20
Cronaca

Cosenza, morte sospetta in pronto soccorso

21 ottobre 2025
Ore 12:18
Cronaca

Gioia Tauro, crolla un muro: feriti tre fratellini

20 ottobre 2025
Ore 12:30
