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Cronaca

Confisca da 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno

6 maggio, 2026
Tag
rosarno
Società

Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla

1 maggio 2026
Ore 13:39
Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla
Cronaca

Serre Vibonesi isolate, l'allarme di Fabriella Group

5 maggio 2026
Ore 19:00
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Cronaca

Strade vibonesi disastrate, la denuncia di Fabriella

5 maggio 2026
Ore 15:44
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Cronaca

Trasversale delle Serre, apre il primo lotto: l'intervento di Salvini

5 maggio 2026
Ore 15:31
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Cronaca

Molestava passanti, provvedimento di trattenimento per nigeriano

5 maggio 2026
Ore 12:51
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Cronaca

Raid intimidatorio, Vibo Valentia non ci sta

5 maggio 2026
Ore 11:47
Raid intimidatorio, Vibo Valentia non ci sta
Cronaca

Sequestro resort nel Cosentino: danno erariale da 30 milioni

5 maggio 2026
Ore 07:21
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Cronaca

Raid intimidatorio a Vibo: 5 attività prese a fucilate

4 maggio 2026
Ore 12:28
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Cronaca

Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

Una Toyota trasformata in Ferrari F355 GTS viene sequestrata e “spogliata” degli elementi falsi. Distrutti loghi e componenti, proprietario rinviato a giudizio.

4 maggio 2026
Ore 05:29
Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti
Cronaca

Antimafia penitenziaria, l'affondo della garante

2 maggio 2026
Ore 11:34
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Cronaca

Operazione “Staffetta”, droga per 100 mila euro sequestrata nel Cosentino

2 maggio 2026
Ore 06:25
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Cronaca

Fuscaldo, donna muore investita dalla propria auto

1 maggio 2026
Ore 13:54
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Cronaca

Flotilla, i militanti arrestati saranno liberati a ore

30 aprile 2026
Ore 18:01
Flotilla, i militanti arrestati saranno liberati a ore
Cronaca

Rifiuti pericolosi, a Petronà sei indagati

30 aprile 2026
Ore 12:25
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Cronaca

Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

30 aprile 2026
Ore 12:22
Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce
Cronaca

Sconcerto a Vibo, dirigente comunale preso a bastonate

30 aprile 2026
Ore 12:21
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Cronaca

Sparatoria a Tropea, in carcere il presunto autore

30 aprile 2026
Ore 12:20
Sparatoria a Tropea, in carcere il presunto autore
Cronaca

Arsenale nascosto nell'Aspromonte: i Carabinieri scoprono armi e munizioni a Ciminà

30 aprile 2026
Ore 05:33
Arsenale nascosto nell'Aspromonte: i Carabinieri scoprono armi e munizioni a Ciminà
Cronaca

Baby gang e violenze social, 5 arresti a Gioia Tauro

29 aprile 2026
Ore 19:13
Baby gang e violenze social, 5 arresti a Gioia Tauro
Cronaca

Recupero beni confiscati: investimenti per 4 milioni

29 aprile 2026
Ore 19:08
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Cronaca

Le condizioni della piccola Maria Luce spiegate dal medico del Gaslini Andrea Moscatelli

29 aprile 2026
Ore 14:51
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