Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Cosenza, dirigente Asp c...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Cosenza, dirigente Asp condannato a pagare un milione

Stangata per un dirigente dell’Asp di Cosenza, condannato dalla Corte dei conti a pagare un milione di euro per danno erariale. Il motivo: una mancata gara d’appalto su gas medicali.

16 ottobre, 2025
Tag
asp cosenza · corte dei conti

Vent'anni fa l'omicidio di Francesco Fortugno

Vent'anni fa l'omicidio di Francesco Fortugno
Cronaca

Vent anni fa l'omicidio di Francesco Fortugno

16 ottobre 2025
Ore 12:07
Vent anni fa l'omicidio di Francesco Fortugno
Cronaca

Ennesimo incidente sul lavoro, artigiano perde la vita

16 ottobre 2025
Ore 12:04
Ennesimo incidente sul lavoro, artigiano perde la vita
Cronaca

Allerta arancione, scuole chiuse in Calabria

15 ottobre 2025
Ore 19:15
Allerta arancione, scuole chiuse in Calabria
Cronaca

Caporalato, perquisizioni della Gdf in 8 regioni

15 ottobre 2025
Ore 05:30
Caporalato, perquisizioni della Gdf in 8 regioni
Cronaca

Fullone, le emozioni di un rientro dal sorriso amaro

14 ottobre 2025
Ore 13:14
Fullone, le emozioni di un rientro dal sorriso amaro
Cronaca

Omicidio ed estorsioni, 21 misure cautelari nel Cirotano

14 ottobre 2025
Ore 13:02
Omicidio ed estorsioni, 21 misure cautelari nel Cirotano
Cronaca

Droga, un arresto a Gioiosa Ionica

14 ottobre 2025
Ore 11:00
Droga, un arresto a Gioiosa Ionica
Cronaca

'Ndrangheta nel Crotonese, 21 misure cautelari

14 ottobre 2025
Ore 04:28
'Ndrangheta nel Crotonese, 21 misure cautelari
Cronaca

Baracca in fiamme, paura a Corigliano Rossano

13 ottobre 2025
Ore 12:34
Baracca in fiamme, paura a Corigliano Rossano
Cronaca

Flotilla, liberato il calabrese Vincenzo Fullone

12 ottobre 2025
Ore 11:22
Flotilla, liberato il calabrese Vincenzo Fullone
Cronaca

Duplice infanticidio a Reggio, le prime ricostruzioni

11 ottobre 2025
Ore 10:59
Duplice infanticidio a Reggio, le prime ricostruzioni
Cronaca

Strage del Raganello, mano pesante del pubblico ministero

10 ottobre 2025
Ore 19:12
Strage del Raganello, mano pesante del pubblico ministero
Cronaca

Infanticidio a Reggio, è giallo sul terzo bambino

10 ottobre 2025
Ore 12:33
Infanticidio a Reggio, è giallo sul terzo bambino
Cronaca

Reggio, tre arresti per tentato omicidio in centro città

10 ottobre 2025
Ore 12:31
Reggio, tre arresti per tentato omicidio in centro città
Cronaca

Rende, incendio nei beni comuni di villaggio Europa

10 ottobre 2025
Ore 12:28
Rende, incendio nei beni comuni di villaggio Europa
Cronaca

Botulino-bis, funghi killer dalla calabria in Piemonte

9 ottobre 2025
Ore 19:49
Botulino-bis, funghi killer dalla calabria in Piemonte
Cronaca

Neonati morti a Reggio, arrestata giovane madre

9 ottobre 2025
Ore 12:29
Neonati morti a Reggio, arrestata giovane madre
Cronaca

Neonati morti nell'armadio a Reggio Calabria, arrestata la mamma

9 ottobre 2025
Ore 10:51
Neonati morti nell'armadio a Reggio Calabria, arrestata la mamma
Cronaca

Flotilla, il calabrese Fullone arrestato da Israele

8 ottobre 2025
Ore 19:21
Flotilla, il calabrese Fullone arrestato da Israele
Cronaca

Rissa tra ragazze in centro: paura a Rossano

8 ottobre 2025
Ore 12:37
Rissa tra ragazze in centro: paura a Rossano
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - Stortarte

LaC Storie - Stortarte

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione