Duplice infanticidio a Reggio, le prime ricostruzioni

Continuano a emergere particolari sconvolgenti sulla tragedia che si è consumata a Reggio Calabria, e che vede la giovane Sara Genovese accusata di aver ucciso i suoi due gemellini appena nati

11 ottobre, 2025
infanticidio · Reggio Calabria
Cronaca

11 ottobre 2025
Ore 10:59
Cronaca

Strage del Raganello, mano pesante del pubblico ministero

10 ottobre 2025
Ore 19:12
Strage del Raganello, mano pesante del pubblico ministero
Cronaca

Infanticidio a Reggio, è giallo sul terzo bambino

10 ottobre 2025
Ore 12:33
Infanticidio a Reggio, è giallo sul terzo bambino
Cronaca

Reggio, tre arresti per tentato omicidio in centro città

10 ottobre 2025
Ore 12:31
Reggio, tre arresti per tentato omicidio in centro città
Cronaca

Rende, incendio nei beni comuni di villaggio Europa

10 ottobre 2025
Ore 12:28
Rende, incendio nei beni comuni di villaggio Europa
Cronaca

Botulino-bis, funghi killer dalla calabria in Piemonte

9 ottobre 2025
Ore 19:49
Botulino-bis, funghi killer dalla calabria in Piemonte
Cronaca

Neonati morti a Reggio, arrestata giovane madre

9 ottobre 2025
Ore 12:29
Neonati morti a Reggio, arrestata giovane madre
Cronaca

Neonati morti nell'armadio a Reggio Calabria, arrestata la mamma

9 ottobre 2025
Ore 10:51
Neonati morti nell'armadio a Reggio Calabria, arrestata la mamma
Cronaca

Flotilla, il calabrese Fullone arrestato da Israele

8 ottobre 2025
Ore 19:21
Flotilla, il calabrese Fullone arrestato da Israele
Cronaca

Rissa tra ragazze in centro: paura a Rossano

8 ottobre 2025
Ore 12:37
Rissa tra ragazze in centro: paura a Rossano
Cronaca

Stalking e violenze nel Crotonese, 5 arresti

8 ottobre 2025
Ore 06:57
Stalking e violenze nel Crotonese, 5 arresti
Cronaca

Ricercato per associazione mafiosa arrestato a Lamezia

8 ottobre 2025
Ore 06:24
Ricercato per associazione mafiosa arrestato a Lamezia
Cronaca

Sparatoria a Reggio, ferito un carrozziere

7 ottobre 2025
Ore 12:18
Sparatoria a Reggio, ferito un carrozziere
Cronaca

Discarica abusiva in fiamme a Catanzaro

7 ottobre 2025
Ore 12:17
Discarica abusiva in fiamme a Catanzaro
Cronaca

Fuscaldo, incendio doloso uccide cinque cavalli

7 ottobre 2025
Ore 12:16
Fuscaldo, incendio doloso uccide cinque cavalli
Cronaca

Incendio al campo rom di Catanzaro

6 ottobre 2025
Ore 15:34
Incendio al campo rom di Catanzaro
Cronaca

Filandari, gambizzato il figlio di un assessore comunale

6 ottobre 2025
Ore 12:02
Filandari, gambizzato il figlio di un assessore comunale
Cronaca

Vibo, studenti in piazza al grido di "Palestina libera"

3 ottobre 2025
Ore 13:50
Vibo, studenti in piazza al grido di \"Palestina libera\"
Cronaca

Incendio a Cosenza, tanta paura ma nessun ferito grave

2 ottobre 2025
Ore 19:16
Incendio a Cosenza, tanta paura ma nessun ferito grave
Cronaca

2 ottobre 2025
Ore 14:15
Cronaca

Cetraro, altri due arresti per mafia

2 ottobre 2025
Ore 12:28
Cetraro, altri due arresti per mafia
