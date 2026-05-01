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Cronaca

Fuscaldo, donna muore investita dalla propria auto

Tragico incidente a Fuscaldo. Una donna di 49 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere stata investita dalla propria auto innanzi al cancello di casa.

1 maggio, 2026
Tag
fuscaldo · incidente stradale
Cronaca

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29 aprile 2026
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30 aprile 2026
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30 aprile 2026
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30 aprile 2026
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29 aprile 2026
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29 aprile 2026
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29 aprile 2026
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29 aprile 2026
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29 aprile 2026
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28 aprile 2026
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26 aprile 2026
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25 aprile 2026
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