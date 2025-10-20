Social
Gioia Tauro, crolla un muro: feriti tre fratellini

A Gioia Tauro un muro è crollato travolgendo tre fratellini. I soccorsi sono partiti immediatamente: due sono stati trasportati all’ospedale di Polistena, mentre il terzo è arrivato a Messina grazie all’elisoccorso.

20 ottobre, 2025
Cronaca

20 ottobre 2025
Ore 12:30
Cronaca

Intimidazioni ai sindaci, a Jonadi solo l'ultimo caso

20 ottobre 2025
Ore 12:28
Cronaca

Belvedere Spinello, sequestrati i due depuratori comunali: reflui non trattati finivano nel fiume Neto

Sequestrati i due impianti di depurazione comunali di Belvedere Spinello, su disposizione del Gip del Tribunale di Crotone, a seguito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica pitagorica. L’operazione è frutto di complesse indagini condotte dai militari dell’Arma, con il supporto tecnico dell’Arpacal di Crotone, che hanno accertato la fuoriuscita di acque reflue urbane non trattate dai depuratori non funzionanti. Le acque contaminate si sarebbero riversate nel fiume Neto, provocando sversamenti maleodoranti e potenziali rischi per la salute pubblica.

20 ottobre 2025
Ore 09:22
Cronaca

'Ndrangheta, confiscati beni per 1,6 milioni di euro nel Vibonese

Le immagini dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla confisca di beni per 1,6 milioni di euro nei confronti di un uomo ritenuto vicino al clan Accorinti di Briatico che deve scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi

20 ottobre 2025
Ore 06:52
Cronaca

Mattia Spanò, la scarcerazione non risolve il caso

19 ottobre 2025
Ore 09:52
Cronaca

Il cimitero per animali di Cosenza rischia di chiudere

19 ottobre 2025
Ore 09:48
Cronaca

Periferie degradate, Ciciliano Prociv a Catanzaro

18 ottobre 2025
Ore 12:27
Cronaca

Rinascita Scott, assoluzione e pene ridotte in appello

17 ottobre 2025
Ore 19:05
Cronaca

Bergarè 2025, tra saperi sapori e incontri d affari

17 ottobre 2025
Ore 19:04
Cronaca

Lettera intimidatoria al sindaco di Jonadi

17 ottobre 2025
Ore 19:00
Video

Donna minaccia di lanciarsi nel vuoto a Reggio

17 ottobre 2025
Ore 10:01
Cronaca

Armi rinvenute a Zungri

17 ottobre 2025
Ore 05:51
Cronaca

Locri "abbraccia" Francesco Fortugno ucciso 20 anni fa

16 ottobre 2025
Ore 18:57
Cronaca

Vent'anni fa l'omicidio di Francesco Fortugno

16 ottobre 2025
Ore 12:07
Cronaca

Cosenza, dirigente Asp condannato a pagare un milione

16 ottobre 2025
Ore 12:06
Cronaca

Ennesimo incidente sul lavoro, artigiano perde la vita

16 ottobre 2025
Ore 12:04
Cronaca

Allerta arancione, scuole chiuse in Calabria

15 ottobre 2025
Ore 19:15
Cronaca

Caporalato, perquisizioni della Gdf in 8 regioni

15 ottobre 2025
Ore 05:30
Cronaca

Fullone, le emozioni di un rientro dal sorriso amaro

14 ottobre 2025
Ore 13:14
Cronaca

Omicidio ed estorsioni, 21 misure cautelari nel Cirotano

14 ottobre 2025
Ore 13:02
Cronaca

Droga, un arresto a Gioiosa Ionica

14 ottobre 2025
Ore 11:00
