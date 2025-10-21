Gioia Tauro in lutto, non ce l'ha fatta il piccolo Nico
Non ce l'ha fatta il piccolo Nicodemo, il gemellino di 8 anni deceduto al policlinico di Messina. Il bambino era giunto domenica scorsa in gravi condizioni dopo il crollo di un muro vicino all’abitazione dove giocava con i fratelli.
Sequestrati i due impianti di depurazione comunali di Belvedere Spinello, su disposizione del Gip del Tribunale di Crotone, a seguito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica pitagorica. L’operazione è frutto di complesse indagini condotte dai militari dell’Arma, con il supporto tecnico dell’Arpacal di Crotone, che hanno accertato la fuoriuscita di acque reflue urbane non trattate dai depuratori non funzionanti. Le acque contaminate si sarebbero riversate nel fiume Neto, provocando sversamenti maleodoranti e potenziali rischi per la salute pubblica.
Le immagini dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla confisca di beni per 1,6 milioni di euro nei confronti di un uomo ritenuto vicino al clan Accorinti di Briatico che deve scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi