Operazione Millennium: estradato dalla Spagna uno degli indagati

Accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, l’uomo è stato arrestato grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Interpol I-CAN e Polizia spagnola.

4 settembre, 2025
Dispositivi di lettura delle targhe sotto sequestro

3 settembre 2025
Ore 11:48
Crollo della palazzina a Lamezia, strage sfiorata

3 settembre 2025
Ore 12:07
Sanzioni illegittime nel Catanzarese: sequestrati i Targa System in cinque comuni

3 settembre 2025
Ore 11:15
Catanzaro, sequestrati dispositivi elettronici per il controllo delle targhe in uso ai Comuni

3 settembre 2025
Ore 07:14
Crolla una palazzina, tragedia sfiorata a Lamezia

2 settembre 2025
Ore 19:51
Paura a Lamezia, crolla la facciata di un palazzo

2 settembre 2025
Ore 14:12
Crollo di un palazzo a Lamezia

2 settembre 2025
Ore 12:46
Blog sessisti, Dalia Aly: «La chiusura è una vittoria parziale»

2 settembre 2025
Ore 10:59
Messaggi intimidatori alla giornalista Elisa Barresi

2 settembre 2025
Ore 10:52
Aggressioni nei pronto soccorso: emergenza aperta

2 settembre 2025
Ore 10:50
Sicurezza in carcere, l'allarme della garante

1 settembre 2025
Ore 12:25
Finisce di scontare la pena ma resta in carcere

31 agosto 2025
Ore 12:01
Papà Salvatore: «Supportare le persone con disabilità»

30 agosto 2025
Ore 13:12
Morte sospetta a Catanzaro, presentata una denuncia

30 agosto 2025
Ore 13:10
La Rete No Ponte sfila in barca a Cannitello

29 agosto 2025
Ore 14:21
Tentato omicidio a Roccabernarda

29 agosto 2025
Ore 09:46
Bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano, salvati due turisti stranieri

28 agosto 2025
Ore 13:51
Vibo, autopsia sul corpo di La Caria: il 45enne sarebbe morto per una trombosi

28 agosto 2025
Ore 12:24
L'ultimo saluto di papà, mamma e fratellini a Marco

27 agosto 2025
Ore 20:06
Sovraffollamento carceri, Delmastro a Catanzaro

27 agosto 2025
Ore 20:05
Omicidio Verterame, Paparo ammette: «Sono stato io»

27 agosto 2025
Ore 05:39
