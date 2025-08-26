Social
Praia a Mare, l'ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo

Cerimonia commovente per l’estremo omaggio ad Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco di Praia a Mare, morto venerdì scorso per le ferite riportate in un incidente stradale.

26 agosto, 2025
Praia a Mare · Andrea De Lorenzo
Cronaca

Morte di Filippo Verterame, indagati restano in carcere

25 agosto 2025
Ore 18:34
Morte di Filippo Verterame, indagati restano in carcere
25 agosto 2025
Ore 18:34
Cronaca

Isola Capo Rizzuto rende l'ultimo saluto a Filippo Verterame

26 agosto 2025
Ore 12:43
Isola Capo Rizzuto rende l'ultimo saluto a Filippo Verterame
26 agosto 2025
Ore 12:43
Cronaca

Ex tribunale di Rossano, l'appello alla riapertura

26 agosto 2025
Ore 12:14
Ex tribunale di Rossano, l'appello alla riapertura
26 agosto 2025
Ore 12:14
Cronaca

Funerali Andrea De Lorenzo

25 agosto 2025
Ore 20:14
Funerali Andrea De Lorenzo
Cronaca

Cetraro, grosso incendio minaccia l'ospedale

25 agosto 2025
Ore 12:31
Cetraro, grosso incendio minaccia l'ospedale
Cronaca

Praia a Mare in lutto, morto il fratello del sindaco

23 agosto 2025
Ore 12:16
Praia a Mare in lutto, morto il fratello del sindaco
23 agosto 2025
Ore 12:16
Cronaca

Catanzaro, tragedia a Janò: morto bimbo di 2 anni

22 agosto 2025
Ore 19:42
Catanzaro, tragedia a Janò: morto bimbo di 2 anni
Cronaca

Vibo, commercianti ostaggi dei cantieri infiniti

22 agosto 2025
Ore 19:41
Vibo, commercianti ostaggi dei cantieri infiniti
Cronaca

Il prefetto di Vibo in ospedale dai due militari della Guardia costiera aggrediti

22 agosto 2025
Ore 18:03
Il prefetto di Vibo in ospedale dai due militari della Guardia costiera aggrediti
22 agosto 2025
Ore 18:03
Cronaca

Violenza sessuale, secondo presunto caso a Cetraro

22 agosto 2025
Ore 13:01
Violenza sessuale, secondo presunto caso a Cetraro
22 agosto 2025
Ore 13:01
Cronaca

Reggio, bimba cade dal 5° piano: è in prognosi riservata

22 agosto 2025
Ore 12:50
Reggio, bimba cade dal 5° piano: è in prognosi riservata
22 agosto 2025
Ore 12:50
Cronaca

Nuovo sbarco in Calabria, a Vibo Marina arrivano 100 migranti

21 agosto 2025
Ore 18:26
Nuovo sbarco in Calabria, a Vibo Marina arrivano 100 migranti
21 agosto 2025
Ore 18:26
Cronaca

Paura sul volo Alicante-Roma, aereo dirottato per turbolenze da incubo

21 agosto 2025
Ore 12:29
Paura sul volo Alicante-Roma, aereo dirottato per turbolenze da incubo
21 agosto 2025
Ore 12:29
Cronaca

Rissa al lido, morto il giovane accoltellato

21 agosto 2025
Ore 12:24
Rissa al lido, morto il giovane accoltellato
Cronaca

Caso Antonio Maio, la moglie «Morte inaccettabile»

20 agosto 2025
Ore 13:03
Caso Antonio Maio, la moglie «Morte inaccettabile»
20 agosto 2025
Ore 13:03
Cronaca

Gole del Raganello, sette anni fa la tragedia

20 agosto 2025
Ore 12:55
Gole del Raganello, sette anni fa la tragedia
Cronaca

Malpensa, 26enne appicca un incendio al check-in

20 agosto 2025
Ore 12:09
Malpensa, 26enne appicca un incendio al check-in
Cronaca

Vibo, degrado senza fine nella zona industriale

19 agosto 2025
Ore 18:19
Vibo, degrado senza fine nella zona industriale
Cronaca

Caos alto Tirreno, tra violenza e malasanità

19 agosto 2025
Ore 18:16
Caos alto Tirreno, tra violenza e malasanità
Cronaca

Sequestro di una piantagione di marijuana a Caulonia

19 agosto 2025
Ore 06:34
Sequestro di una piantagione di marijuana a Caulonia
19 agosto 2025
Ore 06:34
Cronaca

Caulonia, partorisce in mare e abbandona la figlia

18 agosto 2025
Ore 17:28
Caulonia, partorisce in mare e abbandona la figlia
18 agosto 2025
Ore 17:28
